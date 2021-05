Shadow : Octave Klaba d’OVH est le repreneur de Blade

Le Tribunal de Commerce de Paris a accepté l'offre de reprise d'Octave Klaba pour le rachat de Blade et son service Shadow.

HubiC (Octave Klaba) l’a emporté face à Scaleway (Xavier Niel avec des salariés de Blade et Iliad) dans le cadre de la reprise de Shadow, le PC dématérialisé dans le cloud : “Les équipes de Blade ont fait un travail colossal dans le domaine le plus exigeant de la tech qu’est le cloud gaming. Nous avons hâte de partager nos domaines d’expertise et de démarrer ensemble les premiers chantiers, pour revenir rapidement vers nos clients avec des annonces fortes“. Stéphane Héliot, cofondateur de la startup française, se félicite de pouvoir repartir de l’avant : “Nous sommes très heureux et enthousiastes de rejoindre Octave Klaba et son équipe. C’est une chance formidable pour nous de poursuivre cette aventure en mettant l’innovation au service du plus grand nombre.”

Très heureux d’avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Paris pour le 1UP de @Shadow_France ! L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du Cloud Gaming au Monde ! On a désormais tout dans 1 seule boite: équipe talentieuse, aucun souci de CAPEX, le marché mondial ! pic.twitter.com/Yz3RlV02dy — Octave Klaba (@olesovhcom) April 30, 2021

Blade tombe dans les mains du fondateur d’OVH

La proposition d’Octave Klaba pour reprendre Blade a été retenue par le Tribunal de Commerce de Paris car elle comprenait un prix de reprise supérieur à celui de la concurrence, un coût de licenciements inférieur et une “constance dans son implication et son engagement depuis le début de l’appel d’offres” qui en faisait le meilleur candidat. Si les avis favorables de l’administrateur judiciaire et du dirigeant ont fait pencher la balance, les représentants des salariés préféraient l’offre de Scaleway.

Les salariés de Blade vont pouvoir garder leur poste, à l’exception de ceux qui avaient décidé de partir, quel que soit le résultat, ainsi que du directeur de la technologie Jean-Baptiste Kempf (VLC), l’ingénieur informaticien qui avait porté le dossier concurrent avec plusieurs collègues, et dont le poste est supprimé. OVH s’étoffe ainsi dans le cloud gaming, mais également le cloud computing, avec Shadow. Enfin, la nouvelle équipe de Blade va devoir s’atteler à maintenir le service et s’accorder avec 2CRSi sur la nouvelle direction du service.