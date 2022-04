Shadow : le spécialiste du cloud va dévoiler sa nouvelle stratégie lors d’une conférence

Le tout premier Shadow Spotlight sous l’ère d’Hubic avec l’entrepreneur milliardaire Octave Klaba sera diffusé le 18 mai prochain à 17h sur les plateformes Twitch et YouTube : “Toutes nos équipes se sont mobilisées pour rendre le service plus stable et plus efficace que jamais. Nous sommes fiers de ce que l’entreprise a accompli ces derniers mois et continue à réaliser, et à l’occasion de notre première conférence, nous allons dévoiler le futur de nos services de cloud-computing, et plus encore. Après la présentation, deux sessions d’échanges seront organisées avec certains responsables pour répondre à toutes les questions de la communauté sur ce qui aura été annoncé. 2022 sera, et est déjà, une année capitale pour notre service, et nous sommes impatients de partager avec nos fans du monde entier tout ce que nous sommes en train de préparer !”

We have exciting news to share 🚀

Join us for our first ever #ShadowSpotlight on May 18th at 5pm CEST / 3pm UTC / 8am PDT on Twitch to learn more about the future of Shadow.

Want a sneak peek? Check out our blog post here: https://t.co/Ux0MWK7hrX

Save the date! pic.twitter.com/TdGsXSgp9j

— Shadow (@Shadow_Official) April 27, 2022