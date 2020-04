Shadow : Emmanuel Freund de Blade officialise son départ

Après avoir pris de la distance en cédant son poste de PDG l'année dernière, Emmanuel Freund, le visage de la start-up française Blade à l'origine de Shadow ("le PC du futur"), a décidé de partir à cause de plusieurs désaccords.

Partir de rien et arriver à concurrencer les GAFAM (les géants du web) dans le domaine du cloud gaming, c’est la folle histoire derrière Blade et Shadow. Si Emmanuel Freund est fier du parcours de l’entreprise qu’il a fondée en 2015 avec Asher Kagan et Stéphane Héliot, il ne souhaite plus continuer l’aventure car il valide de moins en moins les choix effectués par la direction comme le partenariat avec 2CRSi (spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques) au détriment d’OVH (spécialisé dans les services de cloud computing) : “Je ne suis pas trop en accord avec la direction dans laquelle va Shadow en ce moment, et c’est hyper important que toute la boîte aille dans la même direction. Elle ne me correspond pas, ne correspond pas à mes valeurs, mais elle correspond à certaines valeurs et certains objectifs. C’est mieux que Shadow aille par là de son propre chef.”

Emmanuel Freund garde ses parts dans Blade

Sur la chaîne officielle Twitch de Shadow, Emmanuel Freund assure que son départ se fait en bons termes. Il va désormais observer la société de loin : “Je reste actionnaire et je reste au conseil d’administration (…) Cela fait bizarre de dire cela malgré mon départ, mais des choses vont changer dans les prochaines semaines chez Shadow, des choses que je trouve cool et qui correspondent à mes valeurs“. A noter que Blade à l’intention de développer rapidement son offre à l’étranger, notamment en Amérique du Nord et en Corée du Sud, grâce à des partenaires comme LG Electronics.