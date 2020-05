Shadow Arena : le “Hero Action Battle Royale” entre en accès anticipé sur Steam

Pearl Abyss annonce que le spin-off de Black Desert Online est désormais disponible sur la plateforme de Valve.

Jouable en bêta fermée depuis maintenant plusieurs mois, Shadow Arena va enfin pouvoir se laisser essayer par un public plus important avec son accès anticipé sur Steam. Celle-ci comprend dix héros, comme Jordine Ducas, Orwen et Badal the Golden, un nouveau niveau de compétence (niveau 3+ et capacités plus meurtrières), un système de quêtes et six modes de jeu (solo, en équipe, Duelling Grounds, matchs personnalisés, parties normales et IA).

The very first #ShadowArena Beta Season is currently in progress!

Will you be the one to come out on top? ⚔️

Don't miss out. Get the details here: https://t.co/eneGjeG7fW#YourBattlesYourWay pic.twitter.com/VTLfgkMyg7 — Shadow Arena (@ShadowArena_) May 25, 2020

Les meilleurs joueurs de Shadow Arena gagneront divers prix, dont des skins de héros spéciaux, grâce aux saisons bêta, durant lesquelles les résultats des joueurs dans les matchs classés seront enregistrés afin qu’ils puissent concourir pour atteindre des niveaux et des classements plus élevés. Pearl Abyss prévoit de soutenir l’aspect compétitif de Shadow Arena à travers des événements et des tournois. En plus de vouloir être l’un des leaders du développement de jeux vidéo en Asie, le studio sud-coréen veut profiter du succès de l’eSport.

Un trailer pour l’accès anticipé de Shadow Arena

“Shadow Arena est un témoignage de l’incroyable et dévouée base de fans de Black Desert, un jeu autonome qui permet aux fans de découvrir cet univers comme jamais auparavant“, explique Kwangsam Kim, le producteur principal de Shadow Arena, le Hero Action Battle Royale du MMORPG Black Desert Online.”Pendant cette période d’accès anticipé, nous saurons écouter attentivement les commentaires des joueurs et les perfectionner pour le lancement.”

A noter que les serveurs seront basés sur quatre régions (Amérique du Nord, Asie, Europe et Amérique du Sud) et que l’accès anticipé à Shadow Arena comprend l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le français, le russe, le polonais, le turc, le portugais, le coréen, le japonais, le thaï, l’indonésien ainsi que le chinois simplifié et le chinois traditionnel.