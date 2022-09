Shadow and Bone reviendra en 2023 avec une saison 2

La saison 2 de Shadow and Bone se laisse découvrir dans un premier teaser.

Basée sur deux séries de romans du “Grishaverse” de l’auteur Leigh Bardugo, à savoir la trilogie Shadow and Bone (2012-2014) et la duologie Six of Crows (2015-2016), la série télévisée Shadow and Bone se déroule dans un monde déchiré par la guerre où la modeste soldate et orpheline Alina Starkov, interprétée par Jessie Mei Li, vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. Face à la menace monstrueuse du Shadow Fold, Alina est arrachée à tout ce qu’elle connaît pour s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques, les Grisha. Mais alors qu’elle s’efforce d’affiner son pouvoir, elle découvre que ses alliés et ses ennemis peuvent être les mêmes et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble être.

Dans la saison 2 de Shadow and Bone, de nouveaux personnages feront leur apparition, notamment Lewis Tan (Mortal Kombat), Anna Leong Brophy (Traces) et Jack Wolfe (The Witcher), qui seront rejoints par des acteurs déjà présents comme Archie Renaux (Malyen “Mal” Oretsev), Bean Barnes (le Général Aleksander Kirigan/le Darkling), Daisy Head, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Danielle Galligan et Calahan Skogman.

Un teaser pour la saison 2 de Shadow and Bone

Le teaser de la saison 2 de Shadow and Bone s’ouvre sur une scène où Patrick Gibson, dans le rôle de Nikolai Lantsov, dit au personnage de la comédienne Jessie Mei Li : “Tu es un symbole“. Alina Starkov met les choses au clair en ajoutant : “Je suis une invocatrice du soleil.”

La saison 2 de Shadow and Bone sera diffusée l’année prochaine sur Netflix.