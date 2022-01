Severance : un thriller d’anticipation sur le futur du monde de l’entreprise

Ben Stiller réalise la série événement d'Apple TV+ en réunissant les comédiens Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et Christopher Walken.

La série télévisée Severance se déroule dans un monde moderne où Mark Scout est à la tête d’une équipe chez Lumon Industries dont les employés ont subi une opération chirurgicale permettant de dissocier les souvenirs de la vie professionnelle et privée. Alors que tout se passe comme sur des roulettes, cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail, mais également la sienne.

Un trailer pour Severance

Composée de neuf épisodes, les deux premiers seront diffusés à partir du 18 février prochain sur Apple TV+.

Severance a été écrite et créée par Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron et Andrew Colville en sont les producteurs exécutifs aux côtés de Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock et Jackie Cohn assurent également la production exécutive par le biais de Red Hour Productions, et Patricia Arquette et Adam Scott sont respectivement productrice et producteur. Le studio de production est Endeavor Content.