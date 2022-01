Serious Sam : Siberian Mayhem, une extension standalone en Sibérie sur PC

Croteam ratiboise la toundra dans Serious Sam : Siberian Mayhem avec Timelock Studio.

Débuté comme un simple projet ambitieux par le studio indépendant russe Timelock Studio spécialisé dans le modding et habitué de la licence Serious Sam avant de devenir une véritable aventure standalone chapeautée par la Croteam, Serious Sam : Siberian Mayhem va plonger les joueurs dans le nord de la Russie, plus précisément le long des côtes arctiques, au cœur de forêts désolées, aux abords de villages abandonnés et dans les méandres d’une ville fantôme pour vivre cinq missions totalement inédites avec un arsenal mortel, des véhicules improbables et de nouveaux ennemis.

Un trailer pour Serious Sam : Siberian Mayhem

Serious Sam : Siberian Mayhem est prévu pour le 25 janvier prochain sur PC via Steam. Aucune date de sortie pour une éventuelle version console. A noter que les possesseurs de Serious Sam 4 pourront bénéficier d’une réduction.