Serious Sam 4 sortira cet été sur PC et Google Stadia

Le retour du légendaire Sam "Serious" Stone est officiellement daté.

Alors que le monde est en état de siège et que l’humanité est proche de sombrer, il est prêt de cher prêt à démembrer et atomiser les hordes de Mental (kamikazes sans tête et autres créatures rampantes, volantes ou gigotantes comme les Beheaded Rocketeer, les Kleer, les Scrapjack, les Werebull, les Khnum ainsi que deux nouveaux ennemis, le Belcher et le Zealot) avec une multitude d’armes dévastatrices (le fusil à double canon, le minigun, la tronçonneuse, le tout nouveau fusil de chasse automatique, le lance-roquettes ou encore le pistolet rayon laser) et son escouade de commandos. Il ? Serious Sam, le capitaine de la Force de défense terrestre !

En plus de proposer des missions principales et quêtes secondaires faciles ou difficiles, Serious Sam 4 disposera également d’un mode coopératif en ligne à 4 joueurs. Le chaos sera encore plus total. Le nouveau système Legion promet de plonger dans des champs de bataille regorgeant de milliers d’ennemis. Serious Sam 4 enflammera le monde à coups de canon en août 2020 sur PC via Steam et Google Stadia. A noter qu’une édition deluxe contiendra le skin d’arme exclusive Tommy Gun Classique, la bande originale du jeu composée et mixée par Damjan Mravunac et un artbook numérique rempli de concept arts, rendus de modèles et de magnifiques posters exclusifs.

Google s’offre Serious Sam 4 en exclusivité temporaire sur Stadia

Annoncé sur PS4 et Xbox One lors de l’E3 2018, et confirmé plusieurs fois lors de différents événements presse, Serious Sam 4 ne sortira finalement pas sur les consoles de Sony et Microsoft avant 2021 : “Il est toujours prévu sur ces machines, mais il arrivera après la fin de sa période d’exclusivité avec Stadia a déclaré à Kotaku par e-mail un représentant de l’éditeur américain Devolver Digital.”

Un trailer pour Serious Sam 4