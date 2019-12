Serait-ce le design du très attendu Samsung Galaxy Fold 2 ?

Si les technologies modernes permettent aujourd'hui effectivement de fabriquer des écrans pliables, ceux-ci n'ont pas encore véritablement trouvé leur place dans nos smartphones. Entre coût élevé et véritable intérêt, rares sont les fabricants à s'être lancés...

L’un des designs les plus communs avec un écran pliable est celui qui permet d’obtenir un hybride smartphone/tablette. Et c’est tout à fait logique quand on y pense : un petit écran se déplie pour devenir plus grand. C’est exactement le genre de design qu’avait choisi de mettre en place Samsung dans son Samsung Galaxy Fold. Ce n’est évidemment pas la seule chose que l’on peut faire avec un écran pliable. Les designers commencent tout juste à envisager le champ des possibles.

Serait-ce le Samsung Galaxy Fold 2 qui se dévoile avant l’heure ?

Pour le successeur du Galaxy Fold, le géant sud-coréen pourrait partir dans une autre direction. En effet, si l’on en croit une série d’images publiées par le compte Twitter Ice Universe, Samsung pourrait être en train de travailler sur un design avec une ligne de pliage à l’horizontale pour son Galaxy Fold 2. L’appareil proposerait donc un design comme ces bons vieux téléphones à clapet qui furent si populaires il y a un certain nombre d’années. Une fois déplié, on retrouverait un smartphone classique, dans ses dimensions tout du moins.

Avec un design similaire à celui du nouveau Motorola Razr

Il conviendra de préciser que ce design n’a rien de nouveau. En Octobre dernier, durant la Samsung Developer Conference, la société a dévoilé des images d’un concept similaire mais c’est en tout cas la première fois que l’on voit l’appareil en conditions réelles. Difficile, voire impossible, de savoir si ces images sont fiables. Il ne s’agit que d’une énième rumeur, à considérer comme telle. Cela étant dit, Motorola est déjà présent sur ce segment très particulier de design. Le mois dernier, la marque a officialisé son nouveau Motorola Razr, avec exactement le même design. L’appareil sera commercialisé en début d’année prochaine. Pour l’heure, nul ne sait quand le Galaxy Fold 2 arrivera. Nous devrions avoir davantage de détails dans les semaines à venir.