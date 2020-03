Sennheiser annonce ses écouteurs Momentum True Wireless 2

Sennheiser est une marque connue et reconnue pour la qualité de son des appareils qu'elle propose. Comme nombre de concurrents, elle s'est lancée il y a quelque temps sur le marché des écouteurs true wireless. Voici un nouveau modèle qui entre au catalogue.

Très souvent, les écouteurs true wireless mettent l’accent sur la portabilité et la mobilité. Résultat de l’opération, nombre d’entre eux n’offrent pas une qualité de son aussi bonne que d’autres écouteurs ou casques plus traditionnels. Certains sacrifices se doivent d’être faits, après tout. On ne peut pas tout avoir, comme on dit souvent. Cela étant dit, si vous cherchez de la mobilité et une très bonne qualité de son, Sennheiser pourrait avoir le produit qu’il vous faut.

Sennheiser annonce ses Momentum True Wireless 2

En effet, la marque vient tout juste d’annoncer la dernière génération de ses écouteurs true wireless, baptisés Sennheiser Momentum True Wireless 2. Il s’agit donc, comme vous pouvez vous en douter, de la deuxième génération d’écouteurs true wireless du fabricant. Et selon le communiqué, ceux-ci ont été conçus pour être plus compacts encore (d’environ 2 mm en l’occurrence) que leurs prédécesseurs. Et la réduction de bruit active est désormais de la partie. Mais ce ne sont évidemment pas là les seules améliorations. Ces Sennheiser Momentum True Wireless 2 disposent aussi d’une augmentation bienvenue de leur autonomie. Celle-ci passe désormais à 7 heures en lecture – sans réduction de bruit activée -. Et avec l’étui de charge, vous pourrez profiter de quelque 28 heures de lecture de votre musique préférée. Pas mal.

Réduction active de bruit et autonomie en hausse notamment

Cette deuxième génération est aussi désormais compatible avec les standards Bluetooth 5.1, AAC et AptX. Et les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui signifient qu’ils sont protégé contre les projections d’eau de toutes directions. Mais n’allez pas prendre votre douche ou nager en les ayant dans les oreilles. Ils risquent de ne pas aimer du tout. Sachez enfin que ces écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 2 seront mis en vente au tarif indicatif de 299€. La version noire sera disponible dès le 1er Avril. Le modèle blanc débarquera plus tard, à une date encore inconnue.