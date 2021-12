Selon Zero Hash, toutes les entreprises de services financiers offriront des services d’actifs numériques d’ici 18 mois

Edward Woodford, cofondateur de Zero Hash, dévoile sa vision du futur des services financiers et revient sur l'importance de prendre en considération les retours client.

Zero Hash est une plate-forme B2B permettant à n’importe quelle plate-forme d’intégrer facilement et rapidement des produits crypto et autres actifs numériques nativement dans leur expérience client. Et selon le PDG et cofondateur de l’entreprise, Edward Woodford, toutes les entreprises de services financiers offriront des services d’actifs numériques d’ici à 18 mois.

Edward Woodford, cofondateur de Zero Hash, dévoile sa vision du futur des services financiers

“Pour les néobanques comme MoneyLion ou les courtiers comme TastyTrade, la raison pour laquelle ces groupes utilisent Zero Hash, c’est la puissance de notre technologie. Nous sommes une entreprise totalement dédiée aux API, il est possible de mettre en place une solution complète très facilement et rapidement tout en gardant le contrôle total sur l’UX. […] Notre innovation et la capacité d’intégrer la technologie facilement nous différencie vraiment. Nous prenons actuellement en charge pas moins de 40 assets différents, près de 10 fois plus que nos concurrents et cela montre notre volonté d’innovation dans un monde de la crypto qui évolue constamment et très rapidement.”

Nos confrères de The Fintech Times ont pu échanger sur des sujets très divers avec Edward Woodford. La discussion est notamment allée sur le sujet du marché actuel des crypto-monnaies et l’espace des actifs numériques. “Notre thèse est simple : toutes les entreprises de services financiers offriront des actifs numériques dans les 18 prochains mois, et elles le feront via des plates-formes comme Zero Hash. […] Je pense par ailleurs que, alors que la finance embarquée s’intègre de plus en plus, les actifs numériques sont aujourd’hui perçus comme un tout, par exemple un lancement d’une monnaie. Notre entreprise de crypto en tant que service s’imbrique parfaitement avec la banque en tant que service.”

Et revient sur l’importance de prendre en considération les retours client

Edward Woodford a enfin évoqué les partenariats noués par son entreprise, et notamment la récente collaboration avec Transack, acteur très prometteur dans l’écosystème de la crypto, et Deserve, qui propose des cartes de crédit en tant que service. Deserve utilise l’infrastructure crypto de Zero Hah pour permettre à ses partenaires d’offrir des récompenses en crypto pour chaque achat via les cartes de crédit. “Nous sommes surexcités à ce propos, c’est énorme pour nous. […] Nous faisons environ 5 % du volume mondial d’Ethereum.”

D’ailleurs, d’une manière plus générale, la vision de ces partenariats chez Zero Hash est très intéressante : “Nous sommes toujours intéressés par les différents retours d’expérience, nous pensons que nous ne pouvons que façonner de meilleurs produits si l’on se base sur les retours de nos clients. Cela peut sembler évident, mais tout est question d’écoute. […] L’innovation autour des assets que les clients souhaitent que nous prenions en charge est très importante à nos yeux et nous allons avoir plusieurs partenariats prometteurs à annoncer durant les prochaines semaines et les prochains mois.”