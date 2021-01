Selon une étude, les smartwatches peuvent permettre de détecter la Covid-19

Le Covid-19 cause bien des problèmes aujourd'hui. Ceci notamment parce que les tests pour détecter l'infection sont assez délicats. Et s'il suffisait d'une smartwatch ?

Si le Covid-19 pose tant de problèmes aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il est, finalement, assez difficile à détecter. Il faut passer un test, quel qu’il soit, et attendre les résultats. Dans l’intervalle, la situation peut être dangereuse. Et si ce test pouvait se faire avec un appareil aussi répandu aujourd’hui qu’une smartwatch ? Une étude semble le penser.

Une smartwatch pour détecter la présence du Covid-19 dans votre corps

À l’heure actuelle, il y a deux méthodes pour tester quelqu’un et savoir s’il est infecté ou non par ce nouveau coronavirus qui nous empoisonne l’existence. Le problème avec ces tests c’est qu’il faut se rendre dans un centre dédié et il faut encore ensuite attendre les résultats. S’il était possible de détecter sa présence tout en restant tranquillement chez soi, voilà qui serait bien plus pratique, non ?

Avant que vous ne sachiez que vous êtes malade

Selon une récente étude baptisée Warrior Watch, il semblerait que nos smartwatches soient capables de détecter la présence ou non du virus avant que les symptômes n’apparaissent. Rob Hirten, professeur assistant de médecine à la Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York City et auteur de cette étude, explique : “Notre objectif était d’utiliser des outils pour identifier les infections au moment où celle-ci survient ou avant que les gens ne sachent qu’ils sont malades.”

Interrogé par CBS MoneyWatch, Rob Hirten déclarait notamment : “Nous savions déjà que les marqueurs de variation du rythme cardiaque changent à mesure que l’inflammation se développe dans le corps et la Covid-19 est un énorme événement inflammatoire. Cela nous permet de prédire si les gens sont infectés avant qu’ils ne le sachent.” Cela se fait en observant finement le rythme cardiaque du porteur de la montre. Des études ont montré que les patients infectés au Covid-19 montraient une variabilité plus faible du rythme cardiaque, autrement dit, il y a moins de variation dans la durée entre chaque battement.

Cela étant dit, ceci ne saurait être un diagnostic définitif. Le professeur de l’Université Stanford, Michael Snyder, déclarait : “Le problème [avec ce test], c’est que vous ne pouvez pas le faire sur les gens tout le temps, tandis que ces appareils vous analysent 24 h sur 24. La smartwatch vous donnent les résultats immédiatement, en temps réel, tandis que, si vous avez de la chance, vous aurez les résultats de votre test en quelques jours.”