Selon une étude, les jeunes générations ne sont pas familières avec les dossiers et fichiers de nos ordinateurs

La jeune génération a une vision bien différente de certains concepts de l'informatique. Il serait peut-être temps de repenser notre approche.

Un grand nombre de concepts de l’informatique sont directement empruntés du monde réel. Prenons par exemple la corbeille, dans laquelle vont les fichiers supprimés, un peu comme notre vraie poubelle dans laquelle on jette les choses dont on n’a plus besoin. Mais dans la mesure où les corbeilles sont toujours utilisées dans la vie réelle aujourd’hui, ce n’est pas un concept inconnu à la jeune génération.

Ceci étant dit, si l’on en croit un rapport de The Verge qui a compilé nombre d’anecdotes de différents éducateurs, il semblerait que la plus jeune génération d’étudiants semble ne pas savoir précisément ce que sont les fichiers et les dossiers sur un ordinateur.

Selon plusieurs histoires partagées par les éducateurs en question, nombre d’entre eux se sont déjà retrouvés face à des étudiants qui ne comprennent pas le concept même des fichiers et des dossiers. C’est un système qui était utilisé bien avant l’arrivée des ordinateurs, où les fichiers n’étaient essentiellement que des documents et autres rapports individuels et les dossiers des boîtes dans lesquelles on les rangeait pour les organiser.

Catherine Garland, astrophysicienne qui enseigne l’ingénierie, a partagé sa vision des choses concernant la manière dont les fichiers informatiques sont organisés par rapport à la vision qu’en ont les étudiants : “J’ai tendance à penser qu’un objet vit dans un dossier particulier. Il vit dans un endroit précis et il faut que j’aille dans ce dossier pour le trouver. Eux voient cela comme un grand seau et tout se trouverait dans ce seau.”

Bien sûr, cela ne signifie pas que tous les jeunes ne comprennent pas les fichiers et les dossiers de nos ordinateurs mais cela suggère que, alors que nous avançons dans le temps, il pourrait être temps de repenser la manière dons nous approchons les ordinateurs et le design. Par exemple, le concept de “composer” ou “raccrocher” un téléphone est totalement étranger aux jeunes enfants qui ont grandi à l’âge des smartphones.

Dans tous les cas, c’est une étude fort intéressante si vous avez un peu de temps devant vous, et que vous comprenez l’anglais.