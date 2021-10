Selon une étude, l’App Tracking Transparency d’Apple est parfaitement inutile

L'App Tracking Transparency serait inutile, ou presque. La fonctionnalité pourrait même être dangereuse pour les utilisateurs.

L’une des fonctionnalités les plus importantes introduites par Apple il y a quelque temps dans le cadre de sa mise à jour iOS 14, c’est l’App Tracking Transparency. Il s’agit de permettre aux utilisateurs de choisir d’être traqués ou non par telle ou telle application. Lorsque présenté ainsi, assez logiquement, on se dit que la plupart des utilisateurs refuseraient d’être traqués. La vérité est-elle aussi reluisante ? Quid de l’efficacité de cette fonction ?

L’App Tracking Transparency serait inutile, ou presque

C’est d’ailleurs un sujet qui a fait enrager un certain nombre d’entreprises, comme Facebook. Ceci étant dit, il semblerait que ces sociétés n’aient pas vraiment de quoi s’inquiéter, après tout. En effet, si l’on en croit les résultats d’une étude de Lockdown Privacy, demandée par The Washington Post, il semblerait que cette fonctionnalité d’anti-tracking intégrée dans iOS soit un vrai flop.

Selon l’étude, les chercheurs ont étudié pendant cinq mois les dix premières applications de l’App Store pour déterminer si la fonctionnalité cesse bien de traquer les utilisateurs comme elle l’affirme.

En utilisant l’application open source Lockdown Privacy et des tests manuels, nous avons découvert que l’App Tracking Transparency ne faisait aucune différence dans le nombre total de trackers tiers actifs et qu’il avait un impact minime sur le nombre total de tentatives de connexions à des services de tracking tiers. Nous avons par la suite confirmé que des données détaillées, personnelles ou relatives à l’appareil, sont envoyées à des trackers dans la plupart des cas. L’ATT était fonctionnellement incapable de stopper le tracking tiers, et ce même lorsque les utilisateurs refusent explicitement le tracking.

La fonctionnalité pourrait même être dangereuse pour les utilisateurs

L’étude va même jusqu’à suggérer que la fonctionnalité pourrait être dangereuse dans la mesure où elle peut donner de faux sentiments de sécurité aux utilisateurs, les laissant croire que leur sécurité est assurée, alors que ce n’est visiblement pas le cas. Les chercheurs affirment que la faille de cette fonctionnalité est qu’elle repose sur un système d’honneur, laissant aux développeurs de choisir d’être honnêtes, ou non. Cependant, si des développeurs voient que d’autres développeurs mentent, ils n’ont aucun intérêt à communiquer non plus sur le sujet.

Apple a rapidement répondu suite à la publication des résultats de cette étude et, selon le porte-parole Fred Sainz, “Apple est convaincu que le tracking devrait être transparent pour les utilisateurs et que ceux-ci devraient pouvoir le contrôler. Si nous découvrons qu’un développeur ne respecte pas le choix de l’utilisateur, nous travaillerons avec lui pour corriger le problème ou alors il sera exclu de l’App Store.”