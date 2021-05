Selon une étude, des chiens peuvent détecter le Covid-19 en moins d’une seconde

Pouvoir détecter la présence du Covid-19 rapidement et avec précision permet de mieux contenir sa propagation. Avec leur formidable odorat, les chiens pourraient être d'une grande aide.

Il y a plusieurs aspects à prendre en considération dans la lutte mondiale contre le Covid-19. L’un d’entre eux est la détection du virus chez un patient. Pouvoir détecter sa présence rapidement et avec précision permet de mieux contenir sa propagation, c’est vital. Et pour ce faire, les chiens pourraient être d’une grande aide.

Des chiens renifleurs pour détecter le Covid-19

Le Covid-19 cause encore énormément de problèmes dans le monde entier. Si certains pays commencent à retrouver une vie normale, ce n’est pas le cas partout. Cette pandémie n’est pas encore derrière nous. À l’heure actuelle, le problème, c’est que les vaccins ne sont pas efficaces très longtemps. Rouvrir les frontières pour le tourisme et les affaires pourrait s’avérer délicat si les gens ne restent pas parfaitement à jour dans leur vaccination. Et la mise en place d’une quarantaine s’avère très problématique, et frustrante, chaque fois que l’on doit se rendre à l’étranger.

Un test en moins d’une seconde, parfait aux aéroports ?

Les chiens pourraient être une réponse très intéressante. Une étude récente a découvert que les gens infectés par le Covid-19 ont une odeur très particulière. Ou tout du moins suffisamment particulière pour que des chiens entraînés puissent la détecter en moins d’une seconde. Cela signifie que si de tels chiens pouvaient être déployés dans des aéroports, par exemple, ceux-ci pourraient identifier très rapidement les patients infectés via leur odeur.

Cela pourrait permettre de faciliter les voyages internationaux. Si le chien ne réagit pas à votre odeur, vous seriez libre de vaquer à vos occupations. Dans le cas contraire, vous devriez passer un test PCR pour confirmation et peut-être respecter une quarantaine le cas échéant. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une telle possibilité. En 2020 déjà, nous apprenions que des chiens étaient entraînés dans cette optique. Des pays comme la Finlande ont même déjà testé ces animaux dans certains de leurs aéroports.

Cependant, rien ne saurait garantir que les chiens renifleurs de Covid-19 deviendront une nouvelle norme. Ce n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Le gouvernement de Singapour a par exemple tout récemment approuvé un test respiratoire pour détecter la présence du Covid-19. Bien moins invasif que les tests actuels, et bien plus rapide. À suivre !