Selon une étude, Android partage davantage de données avec Google que iOS avec Apple

Les systèmes d'exploitation, quels qu'ils soient, partagent un certain nombre de données avec leurs éditeurs. Tout est finalement dans la quantité. Certains le font plus que d'autres.

Ce n’est un secret pour personne. La majorité des systèmes d’exploitation, qu’il s’agisse de ceux de nos ordinateurs, de nos tablettes ou de nos smartphones, partagent des données avec leurs éditeurs. Windows le fait depuis longtemps, Android transmet à Google, iOS à Apple… Mais tous ne le font pas dans les mêmes proportions.

Android partagerait bien plus de données avec Google que iOS avec Apple

Il y a un dicton très populaire qui dit que si vous ne payez pas un produit, il y a de grandes chances que ce soit alors vous le produit. Ce genre d’affirmation est assez vrai avec des entreprises comme Google ou Facebook qui proposent des services majoritairement gratuits mais qui collectent vos données et les revendent à des publicitaires qui créent en retour des publicités ciblées.

C’est pour cette raison qu’il n’est pas surprenant d’apprendre que, en ce qui concerne la collecte de données utilisateur, une récente étude menée par Doug Leith, professeur d’informatique au Trinity College et spécialiste des systèmes informatisés, a découvert que les partages d’Android avec Google sont environ 20 fois plus volumineux que ceux d’iOS avec Apple.

Un résultat que conteste évidemment Google

Selon ses découvertes, au démarrage, un appareil Android enverrait environ 1 Mo de données à Google tandis qu’un appareil iOS envoie seulement 42 ko à Apple. Notre homme estime aussi qu’après 12 heures, Android collecte 1,3 To de données contre 5,8 Go pour iOS. Bien évidemment, Google n’est pas très heureux suite à la publication de cette étude.

Dans un communiqué transmis à ArsTechnica, un porte-parole de Google déclarait : “Nous avons identifié des failles dans la méthodologie du chercheur pour mesurer les volumes de données et nous ne sommes pas d’accord avec les affirmations de cette étude soutenant qu’un appareil Android partage 20 fois plus de données qu’un iPhone. Selon nos propres estimations, ces découvertes sont très loin de la vérité et nous avions déjà évoqué nos craintes concernant cette méthodologie avec le chercheur en question avant publication.”

Difficile de savoir avec certitude si la méthodologie de Doug Leith est biaisée ou non mais si vous êtes curieux concernant cette étude et que vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez la lire dans son intégralité ici.