Selon une étude, accepter les paiements en crypto donnerait un avantage concurrentiel net aux entreprises

Les paiements en crypto offriraient un avantage concurrentiel certain pour de nombreuses entreprises.

Les options de paiement sont devenues très importantes pour les clients qui font du shopping en ligne ou dans les magasins physiques. Si celles-ci sont limitées, les clients ont tendance à aller voir ailleurs. Une étude menée par le réseau Mercuryo montre que 68 % des entreprises interrogées reconnaissent le besoin d’innovation dans les paiements. 75 % des grandes entreprises et 43 % des PME demandent que les crypto-monnaies soient disponibles comme option de paiement.

Et ce sentiment est partagé par les clients. L’étude de Mercuryo a découvert que 58 % des clients voulaient aussi avoir des crypto-monnaies comme mode paiement valide. Un tiers (34 %) des entreprises de la finance au Royaume-Uni réalisent désormais des paiements via la blockchain, il n’est donc pas surprenant que cette demande de la crypto comme moyen de paiement explose.

Cette demande fait directement écho à l’annonce récente de la part de Visa du lancement de son propre service de conseil en crypto, pour aider les clients à arpenter ce nouveau monde qu’est celui des crypto. De nombreux acteurs forts du marché, comme Revolut, cherchent actuellement à façonner leur propre exchange crypto pour étendre leur offre, cela devrait aider grandement à l’adoption des monnaies numériques dans le paysage des services financiers.

“Les PME sont une force pour l’économie britannique, mais si elles sont incapables d’innover, elles courent le danger d’être oubliées”, explique le cofondateur et directeur du développement chez Mercuryo, Petr Kozyokov. “Nous constatons toujours davantage de demandes de la part des clients, qui cherchent des fournisseurs pouvant offrir des services fiat et crypto. D’ici quelques années seulement, je prédis que les paiements crypto et fiat atteindront l’équilibre, avec des clients en mesure de payer facilement avec la méthode de leur choix.”

Lorsqu’on leur demande quels avantages a l’utilisation de crypto par rapport à une méthode de paiement B2B traditionnelle, 24 % répondent l’innovation, la confidentialité et la sécurité ont été avancées pour 23 % des entreprises et les transactions rapides pour 22 % des répondants.

Avec un intérêt toujours grandissant de la part des clients, il n’est pas surprenant que 55 % des entreprises voient désormais les crypto-monnaies comme le futur du paiement, avec 57 % de toutes les entreprises interrogées affirmant qu’accepter les paiements en crypto leur donneront un réel avantage sur la concurrence. 20 % des entreprises envisagent même à l’heure actuelle d’adopter les paiements crypto dans les trois prochaines années.