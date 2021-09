Selon un récent sondage, Apple Pay peinera à se démocratiser

L'adoption d'Apple Pay serait encore très faible mais certains aspects sont plutôt encourageants.

Lorsque Apple a introduit Apple Pay dans son écosystème, cette fonctionnalité semblait tout à fait logique, et arriver au bon moment. Utiliser son iPhone ou son Apple Watch plutôt que de sortir sa carte de crédit/débit du fin fond d’un sac à main ou dans un portefeuille viendrait simplifier sensiblement le processus de paiement en magasin. Et plus encore si vous avez l’habitude d’avoir les mains pleines. Ceci étant dit, sept ans ont passé depuis son lancement et il semblerait que la fonctionnalité ne se soit pas tellement démocratisée.

L’adoption d’Apple Pay serait encore très faible

Dans un sondage réalisé par PYMNTS, on apprend que l’adoption d’Apple Pay resterait encore très faible. Par exemple, seulement 43,5 % des clients interrogés ont un appareil compatible avec Apple Pay et seulement 70 % des commerçants sondés acceptent ce moyen de paiement. Et lorsque les conditions sont réunies, que les deux parties peuvent donc utiliser cette méthode, seulement 6,1 % des transactions sont réalisées via Apple Pay.

Le sondage met en évidence que 93,9 % de celles et ceux qui ont activé Apple Pay ne l’utilisent pas. Cela suggère que, bien que l’intérêt soit présent, rares sont ceux qui l’utilisent. Cependant, il y a de bonnes nouvelles sur ce point. En effet, en ce qui concerne les paiements via portefeuille mobile, 45,5 % d’entre eux sont réalisés via Apple Pay.

mais certains aspects sont plutôt encourageants

Cela signifie donc que, bien que l’adoption d’Apple Pay en remplacement d’une carte de crédit ou de début soit effectivement encore très faible, celles et ceux qui l’utilisent comme portefeuille mobile pour leurs paiements en ligne semblent bien plus nombreux. Peut-être est-ce là une piste que la firme de Cupertino pourrait explorer plus profondément.

Par ailleurs, il faut aussi bien garder à l’esprit que ce sondage ne représente pas toute la population mondiale des utilisateurs Apple Pay. Peut-être que dans certaines régions la situation est meilleure. C’est en tout les cas un axe d’amélioration à prendre en considération pour la marque à la pomme.