Selon un rapport, Apple règnerait sur le marché des smartphones 5G

Selon un récent rapport de Strategy Analytics, Apple règnerait sur le marché des smartphones 5G dans le monde entier...

Le marché des smartphones 5G, bien qu’encore relativement jeune, est déjà très bien fourni. La majorité des grands fabricants sont présents et les modèles se multiplient. On en compte aujourd’hui des dizaines. À la question de savoir qui a la plus grosse part de ce nouveau gâteau, il semblerait que ce soit, une fois encore, Apple.

Apple règnerait sur le marché des smartphones 5G

Lorsque les fabricants d’appareils Android s’attachaient à commercialiser des smartphones 5G un an avant Apple, nombreux étaient ceux qui se demandaient si la décision de la firme de Cupertino de retarder son entrée pourrait lui causer du tort. Il semblerait que cela n’ait eu aucune importance. En effet, selon un nouveau rapport de Strategy Analytics, Apple ne se contenterait d’être premier sur ce marché mais il le dominerait totalement.

La firme de Cupertino parviendra-t-elle à résister à ses concurrents ?

Selon les données du rapport en question, durant le quatrième trimestre 2020, lequel fut le théâtre du lancement des premiers iPhone 5G, Apple aurait expédié plus de 50 millions d’iPhone 5G, ce qui représentait alors environ 40 % des expéditions mondiales de smartphones 5G. Oppo aurait la deuxième place, mais avec “seulement” 14 millions d’unités.

Toujours selon le rapport de Strategy Analytics, le top 5 des vendeurs de smartphones 5G était à ce moment-là le suivant : Apple, Oppo, Vivo, Samsung et Xiaomi, dans cet ordre. Cela étant dit, nous sommes aujourd’hui en 2021 et les chiffres ont changé. Apple règnerait toujours sur le marché, avec environ 30 % des expéditions totales au premier trimestre 2021 mais ses concurrents reviennent rapidement.

Il convient par ailleurs de préciser que, puisque Apple lance d’ordinaire de nouveaux smartphones une fois par an, ces chiffres ne sont pas surprenants. D’autant plus avec des modèles populaires comme le Samsung Galaxy S21 qui a été commercialisé il y a quelques mois. Difficile de savoir si Apple saura tenir sa position tout au long de l’année mais il est en tous les cas assez étonnant que, malgré son retard au démarrage, si l’on peut dire, la firme de Cupertino soit parvenue à dominer les débats.