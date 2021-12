Selon un ancien PDG de Disney, Apple et Disney auraient pu fusionner pendant l’ère Steve Jobs

Bob Iger pense qu'Apple et Disney auraient pu fusionner si Steve Jobs avait pu rester à son poste de PDG d'Apple.

Il est de notoriété publique qu’Apple et Disney ont toujours eu de très bonnes relations l’un avec l’autre. Les deux entreprises sont évidemment très différentes dans ce qu’elles font, mais, à une époque, lorsque Steve Jobs, ancien PDG d’Apple, était à l’administration de Disney, les deux entités étaient très liées l’une avec l’autre.

Bob Iger pense qu’Apple et Disney auraient pu fusionner

Ceci étant dit, Seeking Alpha rapporte, dans une interview de CNBC avec l’ancien patron de Disney, Bob Iger, que ce dernier est convaincu que si Steve Jobs n’était pas mort en 2011 et qu’il avait continué de diriger Apple, il est tout à fait possible que Disney et Apple aient fini par fusionner. Bien qu’il n’y ait jamais eu de discussions formelles ni même la moindre petite idée qu’une telle opération puisse survenir, Bob Iger pense que c’est la direction vers laquelle tout le monde aurait pu partir.

si Steve Jobs avait pu rester à son poste de PDG d’Apple

Selon les propres mots de l’ancien PDG de Disney : “Je suis vraiment convaincu que nous aurions eu cette discussion… Je pense que nous en serions arrivés là.” Bob Iger base son opinion sur le fait que Steve Jobs avait toujours apprécié l’idée de combiner les “grandes technologies” avec une “grande créativité”. Difficile d’imaginer la place qu’aurait pu avoir Disney dans la stratégie globale d’Apple, mais tout ceci aurait pu être très intéressant, sans mentionner le fait qu’une telle opération aurait permis d’accoucher d’une entreprise absolument titanesque.

Cela étant dit, si Steve Jobs avait pu rester à son poste de PDG d’Apple, il est aussi difficile de savoir si nous aurions une société Apple comme elle est aujourd’hui dans la mesure où Steve Jobs n’aurait pas nécessairement pris les mêmes décisions que l’actuel patron de la firme de Cupertino, Tim Cook. Avec des si… C’est en tous les cas une vision très intéressante.