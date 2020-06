Selon un analyste, la PS5 de Sony remportera la guerre des consoles next-gen

Les consoles Sony PS5 et Microsoft Xbox Series X ne sont pas encore sorties. La première a été présentée officiellement, pas la seconde, mais les analystes se livrent déjà au jeu des prédictions. Selon un cabinet, c'est la PS5 qui remportera cette guerre.

Ni la PS5 et Sony ni la Xbox Series X de Microsoft ne sont disponibles mais certains analyste ont déjà décidé de se prêter à leurs exercices de voyance. Certains prédisent déjà que c’est Sony qui remportera cette nouvelle guerre next-gen, comme il l’a déjà fait avec la PS4. C’est en tous les cas la position de Ampere Analysis.

Selon les chiffres publiés tout récemment par le cabinet, Sony écoulera pas moins de 4,6 millions d’unités de sa PS5 d’ici la fin de l’année 2020 tandis que Microsoft se contentera de 3,3 millions d’unités de sa Xbox Series X à la même période. Et l’entreprise spécialisée va plus loin en livrant ses prédiction pour les quatre prochaines années. D’ici la fin de l’année 2024, Sony mènerait largement les débats avec une PS5 écoulée à 66 millions d’unités contre “seulement” 37 millions d’unités pour Microsoft. Bien sûr, il ne s’agit là que de simples prédictions. Impossible d’y voir là une quelconque tendance. La situation pourrait être totalement inversée, les deux géants pourraient faire jeu égal… L’avenir nous le dira.

La PS4 de Sony a connu un gros succès par rapport à la Xbox One, plus encore sur certains marchés comme le Japon où la console de Microsoft comptabilise des ventes très faibles. Phil Spencer, de Microsoft, affirmait que cela pourrait être dû aux jeux en eux-mêmes, des titres qui n’intéressent pas nécessairement les joueurs Japonais. Et plus, la Xbox One était vendue plus cher à son lancement que la PS4, ce qui pourrait avoir freiné son adoption. Espérons que Microsoft ne reproduira pas les mêmes erreurs et que la copie sera parfaite pour la Xbox Series X. Il faudra attendre de voir. Une chose semble en tous les cas aujourd’hui assez claire, Sony ne devrait être très agressif sur la question du prix, la PS5 sera très probablement plus onéreuse que la PS4…