Selon un analyste, Apple pourrait dévoiler son casque de réalité mixte au WWDC 2022

Apple pourrait dévoiler son casque de réalité mixte durant le WWDC 2021. Celui-ci ne serait pour autant pas disponible à la vente avant 2023.

Comme chaque année, que ce soit en physique ou en virtuel, Apple devrait organiser sa traditionnelle grand-messe des développeurs, la WWDC, un peu plus tard cette année, au début de l’été. Nul ne sait si la firme de Cupertino continuera sur le modèle des conférences virtuelles enregistrées à l’avance ou si elle reviendra à un événement physique en direct, mais ce rassemblement devrait être très intéressant. D’autant plus si un certain nombre de rumeurs sont avérées.

Apple pourrait dévoiler son casque de réalité mixte durant le WWDC 2021

Si l’on en croit l’analyste Gene Munster, la marque à la pomme pourrait en effet profiter de ce WWDC 2022 pour officialiser son casque de réalité mixte dont parlent tant les rumeurs. Cela fait longtemps, très longtemps qu’il se murmure que le géant américain travaille sur une paire de lunettes connectées. Ce casque de réalité mixte serait l’un des nombreux produits sur lesquels l’entreprise travaille actuellement.

Celui-ci ne serait pour autant pas disponible à la vente avant 2023

Gene Munster ajoute par ailleurs que bien qu’Apple puisse effectivement montrer ce sur quoi il travaille, il y a de grandes chances que l’appareil en question ne soit disponible à l’achat qu’en 2023. Cela ferait écho à un certain nombre de rapports précédents provenant de sources bien connues, comme Mark Gurman de Bloomberg, qui avait déclaré l’année dernière qu’Apple pourrait lancer son casque en 2022.

Le casque en question devrait en tous les cas être commercialisés à un tarif plutôt élevés. Si l’on en croit diverses rumeurs passées, il serait principalement orienté vers les développeurs plutôt que le grand public. Apple voudrait ainsi pouvoir bâtir un écosystème avant de lancer une version pour les particuliers lambda. De plus, certains rapports laissaient entendre que la firme de Cupertino pourrait, à terme, remplacer son iPhone par un tel appareil dans un futur assez lointain.