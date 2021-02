Selon un analyste, Apple aurait tout intérêt à lancer sa propre crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont aujourd'hui sur toutes les lèvres, ou presque. Les géants de la tech s'y intéressent, sans pour autant vraiment se lancer. Il faut dire que l'entreprise est périlleuse.

Les crypto-monnaies sont très prometteuses. Il n’y a qu’à voir les sommets que certains projets atteignent pour s’en rendre compte. Facebook y avait vu un intérêt certain, mettant sur pied son projet Libra. Malheureusement, les autorités compétentes et autres lobbys ont rapidement freiné les espoirs du géant américain. D’autres pourraient-ils se lancer ? Microsoft ? Google ? Apple peut-être ?

Apple aurait-il intérêt à lancer sa crypto-monnaie ?

L’intérêt et la demande pour les crypto-monnaies sont extrêmement forts ces derniers temps. Et la tendance ne semble que croître. À tel point que, selon l’analyste Mitch Steves de RBC Capital Markets dans une note aux investisseurs découverte par Coindesk, le prochain grand projet financier d’Apple devrait être d’investir et de créer sa propre crypto-monnaie.

C’est ce que pense un analyste

Selon les propres mots de l’analyste, ceci pourrait engendrer d’énormes revenus supplémentaires pour la firme de Cupertino, sans compter les bénéfices additionnels résultant du fait qu’un tel mouvement ferait très certainement des États-Unis le leader sur le marché des crypto-monnaies pour de longues années. “La base d’utilisateurs d’Apple est de 1,5 milliard et même si l’on part du principe que seulement 200 millions d’utilisateurs effectueraient des transactions, cela reste tout de même 6,66 fois plus important que Square. De plus, l’opportunité de revenus serait en excédent de 40 milliards de dollars sur un an.”

L’analyste continue en précisant que, même s’il est convaincu que l’Apple Car pourrait être un très bon investissement sur le long terme pour l’entreprise, il affirme que ce projet représente un bien plus gros risque dans la mesure où cela verrait Apple entrer en concurrence avec des entreprises comme Tesla, des sociétés qui ont bien plus d’expérience sur ce secteur.

Cela étant dit, l’un des avantages des crypto-monnaies, c’est que, la plupart du temps tout du moins, ces monnaies ne sont pas contrôlées ou pas nécessairement propriétés d’une seule et même entité comme un gouvernement ou une entreprise. Qu’une entreprise aussi importante qu’Apple lance sa propre crypto-monnaie irait un peu à l’encontre du principe même d’une monnaie décentralisée.