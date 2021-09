Selon Spotify, les changements dans l’Apple App Store sont bienvenus mais insuffisants

Pour Apple, les changements de l'App Store sont les bienvenus, mais ce n'est pas suffisant. Et Apple est loin d'être tiré d'affaire.

Ces derniers jours, de grands changements sont intervenus sur l’Apple App Store. Ces changements ont pour objectif de contenter davantage les développeurs présents sur le magasin d’applications de la firme de Cupertino, mais selon le géant du streaming musical Spotify, bien que ces modifications soient effectivement bienvenues, elles ne sont pas suffisantes. C’est tout du moins ce que l’on comprend d’un tweet de Horacio Gutierrez, responsable juridique chez Spotify.

Pour Apple, les changements de l’App Store sont les bienvenus

L’homme a partagé un diagramme comparant certaines des restrictions encore en place sur l’App Store par rapport à la même situation sur un marché ouvert. Horacio Gutierrez note par ailleurs que certaines des concessions faites par la firme de Cupertino, comme le fait d’autoriser les développeurs à contacter leurs utilisateurs par email pour leur faire savoir qu’il existe des méthodes de paiement alternatives est trop faible, et pire encore, pas nécessairement applicable à toutes les applications.

Comme dit précédemment, de grands changements sont en cours, comme en Corée du Sud où Apple (et Google) ont désormais pour obligation légale d’autoriser les services de paiement tiers. Au Japon, Apple a aussi annoncé qu’il allait autoriser les applications de type lecteur de news à rediriger les utilisateurs vers un site externe pour gérer leur compte.

mais ce n’est pas suffisant

Ceci étant dit, cela ne signifie pas que la marque à la pomme soit tirée d’affaire, loin de là. En Inde, il semblerait qu’une organisation à but non lucratif ait déposé une action en justice pour pratique anti-concurrentielle à l’encontre d’Apple et de sa commission de 30 % qu’elle prélève sur tous les achats et toutes les transactions in-app. Avec le peu, il ne fait aucun doute que la firme de Cupertino fera encore davantage de concessions et de modifications sur son App Store, tout du moins si elle veut éviter de longues et coûteuses batailles juridiques. Le temps nous dira si tout ceci est effectivement bénéfique aux développeurs sur le long terme. À suivre !