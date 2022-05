Selon Sony, le PSVR 2 aura au moins 20 jeux à son catalogue au lancement

Sony dévoile certains détails concernant son PSVR 2. Il y aura au moins 20 jeux majeurs au lancement de ce nouveau casque de réalité virtuelle.

En plus de renforcer, autant que faire se peut, la production de sa PlayStation 5, Sony se prépare à proposer un autre produit next-gen sur le marché : un nouveau casque de réalité virtuelle. Le Sony PlayStation VR2 (PSVR 2) n’a peut-être pas encore de date de commercialisation, mais le géant japonais a de grands projets pour cet accessoire. Durant une réunion avec les investisseurs, l’entreprise révélait qu’il y aurait au moins 20 jeux “majeurs” disponibles au lancement du PSVR 2.

Et parmi ceux-ci, il faudra compter tant sur des titres maison que sur des jeux de studios tiers. La société n’est pas entrée dans les détails, mais l’on pouvait notamment apercevoir des illustrations de Horizon : Call of the Mountain. Il s’agit d’un spinoff en réalité virtuelle des jeux Horizon, mais cet opus n’a pas encore été confirmé comme disponible au lancement du PSVR 2.

Difficile par ailleurs de savoir si de quelconques jeux de cette liste seront des versions remasterisées ou améliorées des titres existants (comme No Man’s Sky ou Tetris Effect) ou de simples portages d’autres plates-formes de réalité virtuelle. Quoi qu’il en soit, l’on espère que Sony pourra proposer Half-Life : Alyx de SteamVR.

L’un des jeux tiers qui sera en tous les cas bien présent au lancement du PSVR 2, c’est Among US VR, selon une information de Schell Games. Parmi les autres titres qui arriveront sur la plate-forme, on citera Firmament, du développeur de Myst, Cyan Worlds, plusieurs jeux du studio nDreams, à qui l’on doit Fracked, et un réalisé par Coatsink, l’équipe derrière Jurassic World Aftermath.

Sony avait dévoilé le design de ce PSVR 2 en février dernier. Le casque sera équipé de nouvelles manettes VR2 Sense et disposera d’une définition d’écran de 2 000 x 2 040 pixels pour chaque œil, avec un champ de vision de 110°, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et la prise en charge de la 4K HDR. Le tarif de cet accessoire, quant à lui, n’a pas encore été annoncé.