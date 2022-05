Selon le PDG de FTX, le Bitcoin n’a aucun avenir en tant que réseau de paiement

Le PDG de FTX ne voit aucun avenir pour le Bitcoin en tant que moyen de paiement, mais l'homme n'est pas vraiment impartial.

Payer ou ne pas payer, telle est la question. Et c’est la question qui a toujours eu cours, parfois violemment, parmi les détenteurs de Bitcoin alors que ceux-ci tentent de réconcilier les deux facettes de cette monnaie virtuelle que sont sa valeur intrinsèque – pour l’épargne, par exemple – et un moyen de paiement. Pour le PDG de FTX, la réponse est toute trouvée.

Le PDG de FTX ne voit aucun avenir pour le Bitcoin en tant que moyen de paiement

Sam Bankman-Fried, actuel PDG de FTX, s’est prononcé très clairement en faveur de la première facette dans une interview donnée au Financial Times. Il allait même jusqu’à affirmer que le Bitcoin n’a aucun avenir en tant que réseau de paiement à cause de son manque d’efficacité et de ses coûts environnementaux élevés. Selon Sam Bankman-Fried, les blockchains basées sur le Proof-of-Stake, ou Preuve d’enjeu, sont davantage adaptées pour les solutions de paiement dans la mesure où elles sont moins chères et moins énergivores. Cependant, Sam Bankman-Fried déclarait aussi que le Bitcion a un réel potentiel en tant qu'”actif, produit et réserve de valeur”. Il a réaffirmé sa vision de la chose dans un tweet.

Les commentateurs ont rapidement remarqué que Sam Bankman-Fried avait été récemment très critique envers l’industrie qui a fait de lui un milliardaire. Il y a quelques semaines, il tentait d’expliquer le yield farming et comparait la chose à un système de Ponzi.

Mais l’homme n’est pas vraiment impartial

Bien que Sam Bankman-Fried n’ait pas pris le Lightning Network en considération, ses commentaires sont pourtant légitimés par les données. En effet, par exemple, seulement 40 % des Salvadoriens utilisent le Chivo Bitcoin Wallet du pays, alors même que le BTC est une monnaie légale au Salvador depuis plusieurs mois. De nombreux investisseurs préfèrent garder leurs coins, c’est pour cette raison que la mentalité HODL est particulièrement forte dans la communauté Bitcoin.

Les commentaires de Sam Bankman-Fried surviennent peu après la publication de son acquisition de 7,6 % des parts dans l’application de trading Robinhood. L’action de l’entreprise avait alors bondi. Le PDG de FTX est aussi très lié à Solana – une blockchain Layer 1 avec une vitesse élevée de transaction qui peut être mieux adaptée pour un réseau de paiement si elle n’était pas mise si souvent à mal -.