Selon l’agence fédérale allemande de l’automobile, 59 000 Tesla sont affectées par un bug de sécurité

Selon l'agence allemande de l'automobile, 59 000 Tesla souffrent d'un grave bug de sécurité. L'agence demande à Tesla de rappeler ces véhicules.

Les voitures modernes intègrent toujours davantage d’électronique. Si cela a certains avantages, évidemment, une telle pratique a aussi de nombreux inconvénients. Parmi ceux-ci, évidemment, les pannes, bien plus fréquentes, mais surtout plus difficiles à détecter et à corriger. Il y a aussi un aspect très important, celui de la sécurité en elle-même. Les véhicules Tesla, notamment, en font les frais. Et la situation devient aujourd’hui assez délicate en Allemagne.

L’agence fédérale allemande de l’automobile, la Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), demande à Tesla de rappeler pas moins de 59 000 véhicules à cause d’un problème logiciel. Selon Reuters, le 29 juin dernier, la KBA a publié un avertissement sur son site web indiquant aux propriétaires de Model Y et Model 3 l’existence d’un bug avec le système de sécurité eCall sur ces voitures. Ce problème empêche l’outil d’appeler les premiers secours automatiquement dans le cas où un accident grave surviendrait.

Toujours d’après la KBA, ce problème toucherait pas moins de 59 129 véhicules dans le monde, y compris des crossovers Model Y fabriqués dans la toute récente usine Berlin Gigafactory. Les media allemands avaient rapporté l’information pour la toute première fois il y a quelques jours.

Avant cette semaine, trois des onze rappels initiés par Tesla cette année impliquaient des bugs logiciels. Plus récemment, l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) annonçait un rappel concernant approximativement 130 000 véhicules suite à un bug pouvant entraîner la surchauffe du système d’infodivertissement sur des voitures Tesla de 2021 et 2022. L’annonce de ce nouveau problème de sécurité survient après que Tesla a annoncé une diminution de près de 18 % de ses livraisons de voitures.