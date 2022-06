Selon la FTC, les victimes d’arnaques crypto auraient perdu plus d’un milliard de dollars depuis 2021

La FTC donne un aperçu des escroqueries crypto aux États-Unis. Des arnaques qui auraient coûté plus d'un milliard de dollars aux victimes.

Le monde de la crypto continue d’attirer toutes sortes de d’arnaqueurs. Au total, les victimes auraient perdu plus d’un milliard de dollars à cause d’arnaques diverses depuis le début de l’année 2021, selon un rapport de la FTC publié récemment. Entre janvier 2021 et mars 2022, plus de 46 000 personnes ont déposé une plainte de fraude auprès de l’agence américaine. En moyenne, les pertes sont de 2 600 $.

Et les coins les plus utilisés dans les arnaques sont aussi les plus populaires. 70 % des arnaques utilisaient par exemple le Bitcoin comme méthode de paiement, suivi du Tether (10 %) et de l’Ether (9 %). Ether est actuellement la monnaie principale pour les NFT, un marché crypto relativement récent sur lequel les arnaqueurs s’en donnent à cœur joie.

Les arnaques à l’investissement dans la crypto sont le type le plus fréquent signalé à la FTC, représentant pas moins de 575 millions de dollars de pertes. Normalement, ces arnaques ciblent les investisseurs amateurs en leur promettant de gros retours sur leur investissement initial. “Ces arnaqueurs affirment qu’ils peuvent facilement et rapidement obtenir des retours pour les investisseurs. Mais ces ‘investissements’ crypto vont directement dans le wallet de l’arnaqueur”, écrit Emma Fletcher de la FTC dans un post de blog.

Les escroqueries amoureuses représentent aussi une grande part des arnaques, avec 185 millions de dollars de pertes. La majorité de ces arnaqueurs contactent les victimes via les réseaux sociaux ou les applications de rencontre. Parmi les techniques utilisées, l'”abattage de porc”, les criminels établissent une fausse relation avec une victime pour les convaincre d’investir dans la crypto. Ce procédé est de plus en plus répandu, selon CoinTelegraph.

Il est important de préciser que ce rapport de la FTC n’offre qu’un tout petit aperçu de la totalité des escroqueries crypto, dans la mesure où l’agence américaine ne comptent que les rapports soumis directement par les victimes. Selon une autre étude de la FTC, moins de 5 % des victimes de fraudes les signalent au gouvernement et probablement encore moins à la FTC. Dans la mesure où la crypto est de plus en plus populaire, le nombre d’arnaques explose lui aussi. La plate-forme Chainanalysis estimait il y a quelque temps que les adresses illicites ont reçu plus de 14 milliards de dollars en crypto l’année dernière, plus du double de l’année 2020.