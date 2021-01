Selon la filiale d’Alphabet Wing, les nouvelles lois de la FAA concernant les drones impacteront la vie privée

Les drones sont encore très récents dans notre société. Les lois entourant leur utilisation ne sont pas abouties, quand elles existent. Et certains projets font logiquement grincer des dents.

Wing, la filliale d’Alphabet spécialiste des drones et de la livraison par drone, a fait part de son inquiétude suite aux nouvelles directives de la FAA (“Federal Aviation Administration”), l’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis, concernant des plaques d’immatriculation pour les drones. Elle appelle à des changements significatifs. Reuters et The Verge rapportent que l’entreprise pointe notamment du doigt ces identifications à distance, lesquelles pourraient avoir des “conséquences imprévues” pour le respect de la vie privée.

Wing s’inquiète de la solution d’identification des drones de la FAA

Wing explique que la nécessité d’utiliser de telles identifications locales rend possible la divulgation “d’informations sensibles” quant aux vols des drones et à leurs utilisateurs, y compris, par exemple, l’endroit où les gens vivent ou récupèrent leurs colis. Un réseau d’identifications basé sur le web permettrait de se protéger de ce genre d’intrusion dans la vie privée, selon l’entreprise, qui affirme aussi que les Américains n’accepteront pas cet espionnage potentiel sur leurs “livraisons ou voyages en taxi”.

La filiale d’Alphabet soutient aussi que ces identifiants locaux ont rendu plus difficile la création de systèmes de contrôle de trafic des drones à grande échelle. La gestion du trafic sera vitale pour l’industrie des drones qui pourraient utiliser un réseau d’identification comme “pierre angulaire”.

Celle-ci pourrait avoir des conséquences néfastes sur la vie privée

Wing affirme que les lois de la FAA doivent “continuer d’évoluer” pour prendre compte cet aspect mais l’entreprise n’a, pour l’heure, entrepris aucune action officielle. L’agence gouvernementale a de son côté déjà déclaré que ce système d’identification n’était qu’un “framework initial” et que les fabricants de drones avait 18 mois pour développer leur technologie d’identification et obtenir les autorisations nécessaires.

La réalité, comme The Verge l’explique, est plus compliquée. La FAA a changé son fusil d’épaule, passant d’un réseau d’identifiants et à des identifiants à distance à cause d’un certain nombre de problèmes, y compris une couverture cellulaire pas assez fiable et la possibilité de failles de sécurité chez les tierces parties qui pourraient venir empêcher les missions des drones et compromettre justement la vie privée. Cela ne signifie pas pour autant que cette option soit sans défaut, aucune solution n’est malheureusement parfaite et il va falloir faire avec.