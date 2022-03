Selon des benchmarks, le nouvel iPhone SE ferait jeu égal avec l’iPhone 13

L'iPhone SE 5G ferait jeu égal avec l'iPhone 13 en termes de performances selon un benchmark découvert récemment.

L’Apple iPhone SE est pensé et conçu pour être une alternative plus abordable que les iPhone flagship. De fait, la marque à la pomme doit procéder à un certain nombre de compromis en ce qui concerne le matériel, et notamment l’écran et les caméras, mais en termes de performances, il semblerait qu’il n’y ait pas énormément de différences.

L’iPhone SE 5G ferait jeu égal avec l’iPhone 13 en termes de performances

La firme de Cupertino a récemment mis à jour sa gamme iPhone SE avec un nouveau modèle 5G. Celui-ci a été officialisé en début de semaine et selon des benchmarks découverts par MacRumors, il semblerait que les utilisateurs qui se soucient davantage des performances que des fonctionnalités annexes ne seront pas déçus.

Si l’on en croit les benchmarks en question, on trouve un appareil listé sous la référence “iPhone 14,6”, qui serait l’identifiant du nouvel iPhone SE. Et cet appareil aurait obtenu un score un mono-coeur de 1 695 points et de 4 021 en multi-coeur. Très similaire donc par rapport à l’iPhone 13 qui, pour resituer les choses dans leur contexte, avait obtenu 1 672 points et 4 481 points respectivement sur ces mêmes tests.

Pour être honnête, l’iPhone SE 5G utilisant la même puce A15 Bionic que celle que l’on retrouve dans la gamme iPhone 13, cela n’a rien de très surprenant. De plus, ce nouvel iPhone SE 5G et l’iPhone 13 ayant tous deux 4 Go de RAM, les seules différences se font finalement dans l’écran, le design et les caméras.

Ainsi, si vous cherchez un iPhone qui continuera d’offrir des performances relativement élevées dans plusieurs années et que vous n’avez pas envie de débourser la somme demandée pour un iPhone 13, ce nouvel iPhone SE 5G pourrait être fait pour vous.