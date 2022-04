Selon Blizzard, Diablo IV aura pas moins de 5 régions et plus de 150 donjons

Blizzard en dévoile un peu plus sur Diablo IV. 5 régions et plus de 150 donjons attendront les joueurs.

Lorsque Blizzard avait annoncé Diablo IV en 2019, nous ne savions que très peu de choses concernant le jeu. Les fans n’avaient eu droit qu’à quelques dessins et courts teaser ici et là. Aujourd’hui, dans la dernière communication en date concernant le développement de cet opus, le studio a révélé un certain nombre de détails supplémentaires, notamment en ce qui concerne le contenu qui sera mis à disposition des joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il devrait y avoir à faire.

Blizzard en dévoile un peu plus sur Diablo IV

Si l’on en croit Blizzard, Diablo IV offrira ainsi pas moins de cinq régions différentes dans le jeu et il y aura plus de 150 donjons que les joueurs pourront explorer, dans lesquels ils pourront affronter des monstres plus ou moins impressionnants et récupérer des objets. Chaque donjon devrait avoir ses propres caractéristiques, avec une grande dynamique, que ce soit dans la météo, les effets de lumière et autres mécaniques de jeu pour conférer une expérience vraiment différente dans chaque donjon.

5 régions et plus de 150 donjons attendront les joueurs

Le directeur artistique du jeu, Chris Ryder, déclarait : “Nous approchons la création des environnements de Diablo IV à travers une interprétation plus sombre et plus ancrée que dans les opus précédents. Le pilier ‘old masters’ nous donne de quoi filtrer le choses, pour envisager les techniques des peintres classiques comme Rembrandt, avec leur contrôle si fin des détails, des tons et leur utilisation si parfaite des palettes de couleurs. Le pilier ‘return to darkness’ est une ligne continue, des donjons aux lumières qui représente l’idée que le Sanctuaire est un monde gothique, médiéval, dangereux et sombre.”

À l’heure actuelle, Diablo IV n’a toujours pas de date de lancement et connaissant Blizazrd, il pourrait falloir patienter encore très longtemps avant de pouvoir en profiter. D’ici là, les précommandes pour Diablo Immortal sur iOS sont ouvertes, ce qui laisse à penser que le jeu pourrait être bientôt disponible sur cette plate-forme mobile. De quoi patienter un peu jusqu’à la sortie de Diablo IV.