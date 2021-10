Selon Apple, l’encoche du MacBook Pro est une manière “intelligente” d’offrir davantage d’espace

Apple défend le design avec encoche du nouveau MacBook Pro, décrivant une manière intelligente d'offrir davantage d'espace aux utilisateurs.

Apple a officialisé sa nouvelle génération de MacBook Pro et, avec ces nouvelles machines, introduit un certain nombre de changements. Notamment au niveau du design. Comme sur l’iPhone, une encoche fait son apparition. Et comme pour le smartphone, il faudra un certain temps avant de s’y habituer vraiment. Mais selon la firme de Cupertino, c’est une manière “intelligente” de procéder.

L’encoche est assurément l’une des nouveautés les plus controversées introduites dans les nouveaux MacBook Pro. Cela permet certes à la marque à la pomme d’étirer l’écran au maximum sur les bords, mais dans le même temps, les utilisateurs ne sont pas vraiment fans de cette encoche qui vient mordre sur une partie de l’écran. Cela étant dit, il s’agissait là d’une inclusion nécessaire pour abriter la webcam de l’ordinateur.

Apple a depuis lors défendu ce design à encoche dans une interview donnée pour le podcast Same Brain. Shruti Haldea, l’une des cadres responsables de la gamme Apple Mac, qui a participé à la présentation des MacBook pro la semaine dernière, déclarait que l’encoche était une manière “intelligente” de donner davantage d’espace aux utilisateurs.

Selon les propres mots de Shruti Haldea, “ce que nous avons fait, c’est encore agrandir l’écran. Comme sur le notebook 16 puces, vous avez toujours une zone active de 16 pouces de diagonale dans cette fenêtre en 16:10, et nous avons agrandi l’écran à partir de là et mis la barre de menu tout là-haut. Nous l’avons remonté et placé en dehors du chemin. Alors c’est une manière vraiment intelligente de vous donner davantage d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez la fenêtre 16:10 et le rendu est très agréable. C’est fluide.”

Que vous soyez d’accord ou non avec cette décision importe peu dans la mesure où cette encoche semble partie pour rester un certain temps. Quelques rumeurs récentes laissent ainsi notamment entendre que le MacBook Air de 2022 pourrait adopter un design similaire.