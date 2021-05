Selon Apple, l’App Store aurait empêché pas moins de 1,5 milliard de dollars de revenus frauduleux en 2020

Selon la firme de Cupertino, l'App Store aurait permis d'éviter quelque 1,5 milliard de dollars de revenus frauduleux sur la seule année 2020.

Les stores d’applications sont un formidable moyen de regrouper les applications, de les promouvoir mais aussi de garantir une certaine sécurité des applications proposées. C’est particulièrement vrai pour les apps disponibles sur l’Apple App Store. D’ailleurs, selon la firme de Cupertino, l’App Store aurait permis d’éviter quelque 1,5 milliard de dollars de revenus frauduleux sur la seule année 2020.

Apple met en avant les chiffres de son App Store

L’une des raisons qui permettent d’expliquer pourquoi Apple est si inflexible dès lors qu’il est question de l’App Store, c’est parce que la marque à la pomme affirme que tout y mis en œuvre pour protéger les utilisateurs. Et pour appuyer ses dires, Apple a récemment annoncé que, sur la seule année 2020, l’App Store a permis d’éviter pas moins de 1,5 milliard de dollars de fraude potentielle.

en ce qui concerne la prévention contre la fraude

Selon le communiqué d’Apple, “sur l’année 2020 uniquement, la combinaison des technologies sophistiquées d’Apple et de l’expertise humaine a protégé les clients à hauteur de plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses, empêchant par là même notamment de soutirer leur argent et de voler des informations et du temps – tout en tenant loin de leurs appareils près d’un million de nouvelles applications à risque et/ou vulnérables -.”

La firme de Cupertino affirme aussi que, durant cette même année, son processus de vérification a permis de rejeter plus de 48 000 applications qui contenaient des fonctionnalités cachées ou non documentées, 150 000 applications qui étaient assimilées à du spam, des copies ou tout simplement trompeuses et 215 000 applications pour non-respect de la vie privée. Toujours selon Apple, l’utilisation d’environ 3 millions de cartes volées a aussi été empêchée.

Difficile de connaître la raison précise de la publication de ces chiffres, mais il semblerait que celle-ci survienne après la divulgation de rapports évoquant les agissements d’Apple auprès de certaines applications, permettant notamment à des applications de pur scam de rester sur l’App Store et de générer jusqu’à 1 million de dollars par mois.