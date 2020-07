Sekiro : Shadows Die Twice a dépassé les 5 millions de ventes

L'action-RPG hardcore de FromSoftware pour l'éditeur américain Activision vient de franchir un nouveau cap de ventes sur consoles et PC.

Succès critique et commercial, Sekiro : Shadows Die Twice s’approchait des quatre millions d’exemplaires vendus en juin 2019. Un an plus tard, la collaboration entre FromSoftware (Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne) et Activision réalise encore des prouesses dans les charts vidéoludiques avec désormais plus de cinq millions de copies écoulées dans le monde.

D’ailleurs, le même jour que la sortie de la version Google Stadia de Sekiro, à savoir le 29 octobre prochain, la mise à jour “Additional Features Update” viendra apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Reflection of Strength, un mode permettant d’affronter n’importe quel boss du jeu via les Idoles du Sculpteur

Gauntlets of Strength (Boss Rush), un mode permettant d’enchaîner les combats de boss avec seulement une seule vie

Remnants, un mode permettant d’enregistrer jusqu’à trente secondes de jeu pour montrer une technique, un endroit ou encore un combo aux joueurs dans le besoin sous forme de fantôme comme dans les Souls. L’utilisateur d’un Remnant peut noter son utilité, et si l’évaluation est positive, son émetteur peut regagner gratuitement de la vie sans passer par une idole ou des objets de soin

Trois tenues spéciales, dont Old Ashina Shinobi et Tengu, à obtenir en finissant le jeu et en complétant les Gauntlets

Sekiro : une édition Game of the Year sur PS4 au Japon

D’ici fin octobre, Sekiro : Shadows Die Twice ressortira sur PS4 dans l’archipel avec une édition GOTY (4800 yens, 39 euros) comprenant un coffret spécial et un guide avec des astuces de combat.