Segway S-Pod : un siège roulant auto-équilibré et électrique

Leader du secteur des trottinettes électriques et des gyropodes, Segway-Ninebot dévoile un nouveau véhicule, qui n'est pas destinée aux personnes à mobilité réduite. On pourra mettre la main dessus en 2021.

En fin de semaine dernière, Segway dévoilait son dernier véhicule : le S-Pod. L’entreprise n’avait plus commercialisé de nouveau produit depuis le Ninebot S+, une plus grande version de son Ninebot S, un self-balancing scooter ou “hoverboard” électrique auto-équilibré. Après avoir connu des remous suite au rachat de la compagnie en 2009 par Jimi Heselden, décédé un an plus tard, racheté en 2013 par Summit Strategic Investments, LLC puis en 2015 par l’entreprise chinoise Ninebot, Segway semble enfin entre de bonnes mains. Alors qu’auparavant elle desservait “divers marchés spécialisés, notamment les services de police, les bases militaires, les entrepôts, les campus d’entreprise et les sites industriels” selon Wikipédia, l’entreprise a prit depuis son acquisition chinoise un virage vers la commercialisation de produits grand public. C’est encore plus vrai avec la présentation de la chaise roulante auto-équilibrée.

Un siège d’une utilité douteuse

Le site américain The Verge dévoile que le véhicule n’est nullement pensée pour les personnes à mobilité réduite comme on aurait pu le croire au premier abord, mais aux personnes désirant se laisser porter en ville, dans les aéroports, les parcs d’attraction, etc. En somme, Wall-E avait vu juste. Propulsé par la même technologie d’auto-équilibrage gyroscopique qu’un Segway traditionnel, le S-Pod est contrôlé à l’aide d’un petit joystick sur le côté droit du siège.

Une nouvelle gamme dévoilée au CES

Toujours selon le site, Segway affirme que le S-Pod a été inspiré par la gyrosphère de Jurassic World. La société annonce un lancement au troisième trimestre 2020 puis la mise à disposition au public d’ici 2021, sans mentionner de prix. On sait toutefois que le S-Pod sera dévoilé lors du CES 2020 de Las Vegas, parmi d’autres véhicules dont une nouvelle série de scooter.