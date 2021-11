Sega va exploiter les services de cloud computing Azure de Microsoft

Le géant américain Microsoft prépare une alliance stratégique avec Sega pour le cloud computing.

Le monde étant désormais plus connecté que jamais suite au déploiement généralisé de la 5G et des services cloud, les consommateurs peuvent plus facilement profiter de contenus de divertissement de haute qualité à tout moment. Dans cet environnement hautement connecté, l’écosystème entourant le milieu vidéoludique continue d’évoluer et de s’étendre à mesure que des outils et des technologies plus sophistiqués deviennent accessibles. Ainsi, les jeux vidéo continuent de se développer en tant que média majeur pour les joueurs du monde entier, l’accès à une vaste gamme d’expériences et de communautés devenant plus diversifié et plus accessible. Cette alliance avec Microsoft représente une vision d’avenir pour Sega. Le but est d’anticiper ces tendances qui s’accélèrent pout optimiser les processus de développement et continuer à offrir des expériences de haute qualité en utilisant les technologies de cloud Azure.

Sarah Bond, corporate vice-présidente chez Microsoft Corporation, déclare : “Sega a joué un rôle tellement significatif dans l’industrie du jeu vidéo et a été un partenaire formidable au fil des ans. Nous sommes impatients de travailler ensemble alors qu’ils explorent de nouvelles façons de créer des expériences uniques pour l’avenir en utilisant les technologies cloud de Microsoft. Ensemble, nous allons réimaginer la façon dont les jeux sont construits, hébergés et exploités, dans le but d’ajouter plus de valeur aux joueurs et à Sega“. Yukio Sugino, président et directeur des opérations chez Sega, ajoute : “Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui que nous étudions la création d’une alliance stratégique avec Microsoft afin de développer notre nouvelle initiative “Super Game” et de créer un environnement de développement de jeux de nouvelle génération. En envisageant un partenariat stratégique avec Microsoft, nous cherchons à faire progresser le développement de nos jeux afin que nos titres puissent être appréciés par les fans du monde entier ; à cet égard, nous souhaitons construire une alliance qui utilise à la fois les puissantes capacités de développement de jeux de Sega et la technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft.”

Comme pour Sony Group Corporation, Microsoft va aider Sega avec le cloud

Microsoft et Sega se sont mis d’accord sur les bases d’une alliance similaire à celle avec Sony et, grâce à une coopération mutuelle, ils chercheront à faire évoluer les technologies dans des domaines tels que l’infrastructure de réseau et les outils de communication nécessaires aux services en ligne mondiaux. En outre, en passant à une plate-forme de développement de nouvelle génération, Sega peut s’adapter efficacement à la diversification des styles de travail et aux changements potentiels d’infrastructure.