Sega : Tim Heaton prend les commandes de la filiale européenne

Le directeur de Creative Assembly est désormais responsable de la famille des studios de Sega Europe.

Creative Assembly (Total War), Sports Interactive (Football Manager), Relic Entertainment (Warhammer 40,000, Company of Heroes), Amplitude Studios (Endless, Humankind), Hardlight (jeux mobiles) et Two Point Studios (Two Point Hospital) seront désormais dirigés par Tim Heaton, le nouveau chief studio officer de la branche européenne de l’éditeur Sega. Le vétéran de l’industrie vidéoludique et ancien vice-président exécutif des studios chez Sega laisse d’ailleurs son poste de directeur de Creative Assembly à Gareth Edmondson, directeur de l’exploitation du studio de Total War depuis quatre ans. Ce dernier va devoir superviser le développement d’une nouvelle licence dans le domaine des FPS.

Tim Heaton, le nouveau visage de Sega Europe

“Sega Europe et ses studios ont saisi les opportunités de réunir et partager les nombreuses années d’expérience des développeurs ; exploiter cette connaissance est extrêmement importante pour la croissance de l’ensemble de l’entreprise“, a déclaré Tim Heaton. “Cela a été souligné par notre première journée Sega Dev Day fin 2019, qui a vu des centaines de nos développeurs se réunir exactement dans ce but. Mon objectif est de continuer à cultiver ce genre de philosophie dans toute l’organisation, au profit de nos produits, des compétences et de l’expérience de nos collaborateurs et de nos opérations.”

“C’est un moment charnière dans l’histoire de Creative Assembly. Alors que nous entrons dans notre 33e année de développement de jeux, nous avons une nouvelle propriété intellectuelle de FPS à l’horizon et la franchise Total War se développe sur différentes plateformes et sur des marchés comme la Chine. Nous nous concentrons entièrement sur la prochaine phase et je suis ravi d’être en mesure de maintenir cette trajectoire ascendante en nous appuyant sur notre héritage et en soutenant notre équipe talentueuse pour qu’elle excelle dans ce qu’elle fait le mieux“, ajoute Gareth Edmondson.