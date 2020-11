Sega souhaite rentabiliser le catalogue Atlus à son maximum

Des portages, des remasters et des remakes des licences de l'éditeur et studio japonais Atlus sont dans les plans de Sega.

Suite au dernier bilan financier de Sega Sammy où il a été dévoilé que le portage de Persona 4 Golden sur PC (Steam) avait largement dépassé les attentes en atteignant le demi-million de ventes, contrairement à celui de Catherine et sa thématique de l’adultère, le PDG du groupe japonais a annoncé : “Nous espérons sortir des jeux du catalogue Atlus à travers différentes plateformes, que ce soit sous la forme de portages, de remasters ou de remakes“. Principalement élaboré comme un jeu de niche, Persona (plus de 10 millions d’exemplaires écoulés dans le monde) est désormais l’une des licences les plus porteuses chez l’éditeur japonais Sega avec Total War, Sonic et Football Manager. Pour mémoire, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (récemment sorti au Japon sur PS4 et Nintendo Switch, prévu pour le printemps 2021 en Occident) est le dernier produit remasterisé en date d’Atlus.

Persona 4 Golden, le trailer du portage PC

“Inaba, village paisible du Japon rural, constitue la toile de fond d’une histoire d’adolescence naissante dans Persona 4 Golden. Dans cette histoire de passage à l’âge adulte, le héros et ses amis vivent une grande aventure déclenchée par une série de meurtres. Rencontrez des âmes sœurs, découvrez le sentiment d’appartenance et affrontez même les facettes les plus sombres de votre personnalité.”