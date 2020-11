Sega se retire du marché des centres de loisirs et abandonne la gestion des salles d’arcades

La majorité des parts de la filiale Sega Entertainment a été vendue à la société GENDA (Global Entertainment Network for Dreams and Aspirations).

Depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, le groupe japonais Sega Sammy essuie de lourdes pertes avec Sega Entertainment (20 milliards de yens, soit 164 millions d’euros), une division spécialisée dans les machines grand public comme les salles d’arcades, les salles de réalité virtuelle et les UFO catcher ainsi que les activités en dehors du jeu vidéo comme les cafés et les restaurants. Le marché des centres de loisirs n’étant plus aussi rentable que par le passé, les pontes de la célèbre holding travaillant dans les domaines de l’industrie vidéoludique et des divertissements ont décidé de vendre 85% (17.882 actions) de la filiale à GENDA. On ne sait pas ce qu’il adviendra du Fog Gaming, la révolution de Sega pour relancer l’arcade avec le cloud.

Un communiqué de presse précise que la transaction sera conclue d’ici la fin de l’année : “Comme le secteur des opérations des centres de loisirs a été fortement touché par la COVID-19, l’utilisation des installations a fortement diminué et une perte importante a été enregistrée au 1er trimestre de l’exercice financier se terminant en mars 2021. En outre et malgré une récente reprise, la situation reste incertaine. Nous avons envisagé différentes options pour nous adapter à ces changements et améliorer la rentabilité et la reprise rapide des ventes. À cet effet, nous avons discuté du transfert des actions de Sega Entertainment à GENDA, une société qui souhaite vivement développer l’activité des centres de loisirs et qui a a décidé de conclure l’accord de transfert d’actions lors de la réunion du conseil d’administration.”

Sega Sammy fusionne Sega Games et Sega Interactive pour créer Sega Corporation

Depuis avril dernier, Sega Corporation centralise le développement et les ventes de jeux pour consoles, ordinateurs et mobiles ainsi que les pachinkos et pachislots, ces jeux d’argent typique du Japon qui se veulent être un mix entre flipper et machine à sous. La fusion entre Sega Games et Sega Interactive a pour but de réallouer les ressources en recherche et développement dans de nouvelles opportunités comme le cloud et la 5G.

La nouvelle organisation de Sega Corporation :