Sega saute sur le phénomène des NFT

La startup de jetons non fongibles (NFT) et de jeux blockchain Double Jump Tokyo s'est associée à SEGA pour développer des objets de collection numériques basés sur les jeux de l'éditeur japonais.

Suite à un investissement financier dont le montant n’a pas été dévoilé, le partenariat commencera dès cet été avec la commercialisation de NFT basés sur des licences déjà existantes. Une fois que le projet aura progressé, des NFT se focalisant sur des IP en cours de développement et des contenus entièrement nouveaux seront également proposés sur. En outre, Double Jump Tokyo (My Crypto Heroes) souhaite explorer différentes façons pour les propriétaires d’utiliser les objets numériques à collectionner. L’entrée de Sega sur le marché des NFT est une nouvelle étape importante pour l’industrie. Sonic, Alex Kidd, Hatsune Miku, Wonder Boy, Ryo Hazuki, Kazuma Kiryu et d’autres personnages font partie de la culture pop grand public, ce qui peut renforcer la popularité des NFT. En outre, le contenu divertissant produit par Sega s’adresse souvent aux enfants, ce qui pourrait élargir la portée du NFT sur le long terme.

“À l’avenir, nous explorerons également des services qui permettront aux utilisateurs d’utiliser et de profiter efficacement de leur contenu NFT“, détaille l’éditeur japonais dans un communiqué de presse.

NFT et jeu vidéo, ce n’est que le début…

Un grand nombre d’entreprises très influentes ont l’intention de développer, de lancer et de commercialiser leurs propres objets numériques à collectionner. Beaucoup d’entre eux commenceront à faire l’objet de publicité au cours de l’été. Il sera intéressant de voir comment les consommateurs réagiront face à un tel éventail de marques et comment les entreprises et leurs partenaires NFT tenteront de différencier leurs objets de collection.