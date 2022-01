Sega Sapporo Studio : un nouveau studio de développement et de débogage de logiciels

Sega annonce la création de Sega Sapporo Studio.

Officiellement ouvert depuis décembre dernier, Sega Sapporo Studio assure une activité de développement stable et de haute qualité en réponse à l’expansion mondiale du marché des jeux vidéo. Cette nouvelle filiale est principalement composée d’employés recrutés localement qui s’occupent de la conception et de la programmation des logiciels de la société, ainsi que du débogage pour vérifier la qualité des produits. Elle est également en contact avec les autres studios de l’éditeur japonais qui sont tous basés à Tokyo.

Takaya Segawa, président et directeur général de Sega Sapporo Studio, déclare : “Au cours des soixante dernières années, Sega a accumulé un large éventail de savoir-faire fondé sur sa politique de création d’expériences nouvelles et passionnantes en relevant le défi de créer des contenus innovants. Au sein du studio à Sapporo, nous utiliserons ce savoir-faire pour travailler avec les personnes qui souhaitent y travailler, et jouer un rôle dans le développement de divertissements qui peuvent être appréciés et transmis du Japon au monde entier“. Katsuhiro Akimoto, maire de Sapporo (capitale de la préfecture de Hokkaido et de la sous-préfecture d’Ishikari), ajoute : “Nous sommes très heureux d’accueillir ce nouveau studio dans une ville qui s’est engagée à promouvoir les industries créatives, et nous espérons pouvoir travailler main dans la main pour développer l’industrie et la ville, tout en servant de cible aux étudiants en infographie et en programmation ainsi qu’aux enfants qui aspirent à devenir des créateurs de jeux.”

Une deuxième base de développement au Japon pour Sega

Dans un communiqué de presse, Sega précise que Sapporo est le centre politique, économique et culturel de Hokkaido depuis l’Antiquité et abrite de nombreux établissements d’enseignement tels que des universités et des écoles professionnelles, ce qui en fait un environnement attrayant du point de vue de l’obtention de ressources humaines. Le but sera donc d’élargir les possibilités d’emploi pour ceux qui souhaitent travailler dans leur préfecture d’origine, et offrir des options au personnel qui souhaite faire un U-turn (lorsqu’un employé choisit de retourner dans sa préfecture d’origine) ou un I-turn (lorsqu’un employé part travailler ailleurs après avoir travaillé dans sa préfecture d’origine) au sein de l’entreprise.