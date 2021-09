Sega : Ryuta Ueda fait son retour dans le jeu vidéo

Impliqué dans les licences Jet Set Radio et Yakuza, Ryuta Ueda revient chez l'éditeur japonais Sega.

Ryuta Ueda, ancien directeur artistique de Jet Set Radio sur Dreamcast et de sa suite Jet Set Radio Future sur Xbox, ainsi que des deux premiers jeux Yakuza sur PS2, a rejoint furtivement Sega en mai dernier après avoir travaillé pendant sept ans au sein de la filiale japonaise de Yahoo, le service web de Verizon Media. Ueda-san avait débuté comme responsable des créatures pour les jeux Panzer Dragoon avant d’être nommé bien plus tard réalisateur de Rise of Nightmares sur Kinect, la fameuse caméra à détection de mouvements.

The artist behind Jet Set Radio, and director of Yakuza 1 &2, has returned to Sega.https://t.co/8hlkLBw5Ba pic.twitter.com/PYdMo1Abrx — VGC (@VGC_News) September 3, 2021

“J’ai décidé de quitter Yahoo Japan et de retourner dans mon ancienne société, Sega. Je suis très reconnaissant envers les nombreuses personnes que j’ai côtoyées et les multiples leçons que j’ai apprises dans le cadre de divers projets réalisés chez eux. À partir de maintenant, je vais me concentrer à nouveau sur la création de jeux. Outre l’excitation de développer des expériences inédites, je souris un peu à l’idée de revoir de vieux visages et d’en rencontrer de nouveaux. Je suis sûr que je pourrai mettre mon expérience à profit“, a déclaré Ryuta Ueda sur Facebook.

Ryuta Ueda, le futur remplaçant de Toshihiro Nagoshi

Le retour de Ryuta Ueada chez Sega pourrait coïncider avec le potentiel départ de Toshihiro Nagoshi qui dirige Ryu ga Gotoku Studio. Le créateur de la licence Yakuza et Super Monkey Ball pourrait prochainement rejoindre le chinois NetEase qui lui aurait offert un pont d’or afin qu’il prenne les commandes d’une nouvelle équipe au sein Ouka Studio (dirigé par Tetsuya Akatsuka, un ancien de Bandai Namco) à Shibuya.