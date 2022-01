Sega : la marque japonaise ne sera plus exploitée dans le milieu de l’arcade

Le paysage de l'arcade fait définitivement ses adieux à Sega.

Il y a moins de deux ans, Sega se retirait officiellement du marché des centres de loisirs et abandonnait la gestion des salles d’arcades au Japon en revendant 85% des parts de la filiale Sega Entertainment à GENDA (Global Entertainment Network for Dreams and Aspirations). Si jusqu’ici l’emblématique marque était conservée et exploitée par la jeune société nippone, malgré la fermeture de plusieurs salles visibles dans les licences Yakuza et Judgment, elle sera progressivement remplacée par GiGO (Get into the Gaming Oasis) d’ici mars prochain suite au rachat des dernières actions de la filiale du célèbre éditeur ainsi que le changement de nom de GENDA Sega Entertainment en GENDA GiGO Entertainment.

Nao Kataoka, PDG de GENDA, déclare : “Les enseignes Sega de tout le pays changeront leur nom en GiGO, afin d’exprimer notre gratitude pour les 56 ans d’histoire de SEGA et notre désir d’être une oasis qui étanche la soif de divertissement des gens. Nous commencerons par Ikebukuro, Akihabara et Shinjuku. Puis ce sera au tour de l’ensemble du pays“. A noter que Sega Sammy ne s’interdit pas de continuer à produire des jeux d’arcade même si le marché est en grande difficulté à cause de la crise sanitaire et de ses restrictions.