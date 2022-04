Sega amène Sonic dans Roblox avec Gamefam

Fruit de la collaboration entre Sega et Gamefam, Sonic Speed Simulator se présente comme le jeu le plus rapide de Roblox, le célèbre sandbox de David Baszucki : “Les fans peuvent augmenter leur niveau et ainsi leur vitesse en s’élançant à travers des mondes uniques tout en affrontant des amis pour remporter des récompenses, y compris des familiers pouvant améliorer les stats et des apparences de personnage pour Sonic. Les joueurs pourront également découvrir des mises à jour régulières et gagner un skin de l’hérisson bleu exclusif lorsque le jeu aura atteint les 10.000 likes de la part des joueurs.”

We have officially partnered with @SEGA to bring @Sonic_Hedgehog to Roblox in our upcoming game Sonic Speed Simulator!

We worked with various sonic developers from the #Roblox community in order to make this possible!#RobloxDev

Try it here: https://t.co/TFCkRGpuT3 pic.twitter.com/yRAQlIC1Um

— Gamefam Studios (@gamefamstudios) April 13, 2022