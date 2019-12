Sécurité : et les mots de passe les plus piratés en 2019 sont…

Censés être forts et uniques pour garantir la sécurité de nos identités numériques, les mots de passe restent un des points faibles d'une bonne hygiène numérique. Cette année encore, on retrouve un palmarès connu des mots de passes les plus piratés.

Les mots de passe ne se suffisent pas à eux-même, et l’avènement de l’authentification à double ou multi-facteurs en est bien la preuve. Parce que c’est pratique et plus facilement mémorable, on a tendance à utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, une pratique fortement découragée aujourd’hui. À partir d’un seule faille de base de données, un pirate peu en s’amuser à tester le plus de sites possibles avec un couple identifiant/mot de passe pour compromettre de multiples profils d’un utilisateur, une tendance que le site Have I Been Pwned? relève souvent. La faute en priorité à l’internaute qui se pense suffisamment en sécurité avec des passwords pourtant faibles et pointés du doigt. Chaque année, le site américain spécialisé SplashData révèle un classement des mots de passe les plus compromis, et le millésime 2019 n’est pas des plus surprenant.

Des chiffres, toujours des chiffres

Dans ce cru, exit “000000” et autres “letmein”, mais on reste malgré tout sur des combinaisons de chiffres très basiques. Ainsi, 123123 ou la suite numérique 123456 ont toujours la côte, tout comme le fameux sextuple un “111111” et le très inventif “654321”. On trouve également de bonnes vieilles suites de chiffres et de lettres telles que “abc123”, “qwerty123” et “123qwe” qui manquent cruellement d’imagination.

Du mouvement sur le podium

Le Top 3 cette année est décerné par SplashData à “123456” suivi de “123456789” (histoire de compléter les nombres de caractères minimum requis à la création d’un mot de passe) et “qwerty”. Le fameux “password”, en deuxième position en 2018, passe cette année en quatrième position. Les nouveaux ajouts de l’année dernière (donald, charlie, sunshine, football, monkey) disparaissent au profit de plus encore de combinaisons chiffrées. Pour en savoir plus, on peut se tourner vers le classement 2017, celui de 2014 ou celui de 2013 qui montrent tous que les habitudes ont la vie dure. Ci-dessous, découvrez le Top 25 des mots de passe les plus piratés en 2019.