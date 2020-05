Sea of Thieves : Rare dévoile la date de sortie de la version Steam

La version Steam de Sea of Thieves est attendue pour début juin prochain.

Disponible depuis mars 2018 sur Xbox One et PC via Windows Store, Sea of Thieves va atterrir sur la plateforme de Valve dès le 2 juin prochain. Joe Neate, producteur exécutif chez Rare, a hâte de pouvoir rassembler de nouveaux joueurs avec la version Steam du MMO coopératif à l’ambiance cartoon : “Avec une base de joueurs de 10 millions de pirates, et une foule de plans passionnants pour l’avenir, le vent est maintenant dans les voiles de Sea of Thieves. Depuis son lancement il y a deux ans, le jeu a connu un parcours très mouvementé. Avec l’arrivée des premières aventures gratuites dans The Hungering Deep jusqu’à l’énorme mise à jour anniversaire qui a introduit Tall Tales and The Arena, en passant par l’introduction de contenus mensuels réguliers en 2019 – plus récemment avec Ships of Fortune en avril – il a évolué pour devenir l’aventure pirate définitive que l’on voulait. Nous nous réjouissons de l’arrivée d’une toute nouvelle communauté de joueurs sur PC. Nous sommes impatients d’accueillir ces nouveaux pirates enthousiastes et de les voir découvrir le monde ouvert de Sea of Thieves.”

Un nouveau trailer pour Sea of Thieves avec la musique “The New Legends” de Gold Coin

Joe Neate du studio Rare rajoute : “Cette nouvelle bande-annonce est conçue pour vous faire découvrir certains des moments les plus uniques et les plus impressionnants de Sea of Thieve. Tout peut arriver dans une session sur les mers. Vous pouvez mener d’immenses batailles contre le Mégalodon, vous embourber dans un Kraken, faire un raid dans un Fort Squelette, poursuivre les navires d’autres joueurs sans méfiance pour leur voler leur butin (ou devenir la proie d’un autre équipage ayant la même idée), ou changer de vitesse pour des affrontements JcJ dans l’Arène. Si vous avez la compétence et le courage de relever ces défis, vous pourriez même atteindre les sommets de la légende pirate en débloquant des cosmétiques exclusifs, des lieux et des quêtes réservés aux meilleurs boucaniers.”