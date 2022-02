Scream : un sixième film est annoncé, la production devrait débuter dès cet été

Spyglass Media Group et Paramount Pictures donnent le feu vert pour le développement d'un nouveau film Scream.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett reviennent avec Radio Silence à la tête de la production du prochain chapitre de la licence Scream au cinéma. James Vanderbilt et Guy Busick co-écrivent d’ores et déjà la nouvelle histoire. James Vanderbilt, Paul Neinstein et William Sherak de Project X Entertainment (Ambulance, Bed Rest) sont les producteurs, tandis que le créateur Kevin Williamson et Chad Villella sont producteurs exécutifs aux côtés de Gary Barber et Peter Oillataguerre.

These days you gotta have a sequel. I’m coming back for more. #ScreamMovie https://t.co/Wnc6YtVkmX — Scream (@ScreamMovies) February 3, 2022

Les scénaristes James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac) et Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock) déclarent : “Le fait de pouvoir collaborer une fois de plus avec nos amis sur le prochain volet de l’histoire de Scream dépasse tous nos espoirs. Nous sommes comblés de pouvoir continuer à jouer dans le bac à sable que Kevin et Wes ont créé. C’est, comme dirait Ghostface, un honneur“. Le collectif Radio Silence a ajouté : “Travailler avec une famille de créateurs aussi merveilleuse et talentueuse – et dans la lignée que Wes et Kevin ont si bien construite – a été le frisson de toute une vie et nous sommes si excités de donner vie au prochain chapitre de la saga Scream“, et les partenaires de Project X Entertainment poursuivent : “Nous sommes devenus une grande famille et sommes impatients de continuer à raconter des histoires dans le merveilleux univers de Scream.”

Plus de 100 millions de dollars pour le dernier Scream

Scream est une franchise d’horreur de longue date, qui a généré quatre longs métrages, dont Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) et Scream 4 (2011), réalisés par le célèbre “maestro de l’horreur”, feu Wes Craven. Les quatre premiers films ont généré plus de 600 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Scream 5 (2022) fait également un carton après trois semaines d’exploitation.