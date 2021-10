Scream : Ghostface est de retour, un cinquième film en 2022

Ghostface de Scream va poursuivre son héritage en affrontant ses anciens ennemis.

Les acteurs David Arquette (Dewey Riley), Neve Campbell (Sidney Prescott) et Courteney Cox (Gale Weathers) reprennent leurs rôles emblématiques dans le nouveau film Scream de Paramount Pictures aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres sauvages et sanglants ait secoué Woodsboro, un nouveau tueur a revêtu le célèbre masque de Ghostface et commence à s’attaquer à un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville fictive basée en Californie.

Un trailer pour Scream

Scream est prévu d’être diffusé dans les salles obscures à partir du 12 janvier 2022 en France et le 14 janvier 2022 aux USA.

Le film est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett avec un scénario de James Vanderbilt & Guy Busick basé sur les personnages de Kevin Williamson. Les producteurs sont William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein. En plus de célébrer le 25ème anniversaire de la licence, il sera un hommage au défunt réalisateur Wes Craven (décédé en 2015) qui est à l’origine de cette dernière.