Scorpion Computer Cockpit, la station de travail/jeu ultime façon scorpion

Pour pouvoir travailler et/ou jouer de longues heures sur son ordinateur, un bureau bien aménagé peut faire l'affaire. Mais pour aller plus loin, vraiment plus loin, il faut un cockpit complet.

Les fauteuils gamer sont de très bonnes solutions pour rester confortablement installé devant son écran d’ordinateur, que ce soit pour jouer ou pour travailler, tout en faisant attention à sa posture. Cela étant dit, ce genre d’accessoire ne passe pas franchement inaperçu. Mais que dire des cockpits complets ? La dernière création de la marque Cluvens est plus impressionnante, plus imposante aussi, et probablement plus effrayante que tout ce que avez déjà pu voir.

Cluvens Scorpion Computer Cockpit, un cockpit PC impressionnant

Cluvens dévoile son Scorpion Computer Cockpit. Comme vous pouvez vous en doutez avec son seul nom et via l’image ci-dessus, ce cockpit ressemble beaucoup à un scorpion. De quoi vous faire passer pour un vrai super-vilain en train d’ourdir un quelconque plan pour diriger le monde ou éliminer son ennemi juré.

Car oui, cette station de travail ressemble vraiment à un scorpion, avec la queue qui sert de monture aux écrans – jusqu’à trois écrans 29 pouces ou un seul écran de 49 pouces – et la base de l’ensemble qui repose sur des pattes pour vous surélever légèrement. Un vrai scorpion !

Une belle bête qui occupera bien l’espace !

Le cockpit est fabriqué en acier à haute teneur en carbone 3/16 pouces et le tout est motorisé, vous permettant de passer d’une position allongée à une position assise plus traditionnelle. La “chaise” – si l’on peut encore appeler cela ainsi – dispose aussi de deux “griffes” qui font office d’accoudoirs. Celles-ci intègrent aussi un support transparent pour le clavier et la souris ainsi qu’un emplacement pour la télécommande sans fil du cockpit.

Assez logiquement, un tel monstre se paie le prix fort. Sachez donc que le Cluvens Scorpion Computer Cockpit vous coûterait la jolie somme de 3 300$, sans les écrans, bien entendu. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel de la bête. Vous aurez accès à tous les détails. Les commandes sont d’ores-et-déjà ouvertes.