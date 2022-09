Scorn : un FPS d’horreur atmosphérique dans un univers cauchemardesque

Un monde organique et sinistre composé de formes étranges et de sombres tableaux est dépeint dans Scorn.

Dans Scorn, vous incarnez un personnage anonyme qui s’est isolé dans un lieu inquiétant où des tissus vivants à l’aspect visqueux et des engins mécaniques tordus ont été combinés dans une relation étrange qui semble symbiotique par nature. Il y a quelques moments de tir à la première personne et des éléments d’horreur, mais Scorn est plus axé sur la résolution d’énigmes et l’exploration que sur l’action ou les frayeurs.

Un trailer pour Scorn

Ebb Software affirme s’être inspiré des œuvres de l’artiste suisse H. R. Giger et du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzisław Beksiński pour construire son monde mi-chair, mi-machine – en injectant le style artistique biomécanique de Giger dans le surréalisme dystopique de Beksiński. Les compositeurs Billain Aethek et Brian Williams ont créé la bande-son de Scorn, qui est vraiment la seule chose que les joueurs pourront entendre pendant toute l’aventure, car Scorn n’a pas de dialogue. Au lieu de cela, toute la narration est racontée à travers l’environnement du jeu.

Scorn sortira le 21 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store/GOG). Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Du gameplay pour Scorn

Le studio serbe Ebb Software et l’éditeur Kepler Interactive expliquent le gameplay de Scorn :